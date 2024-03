Hołownia wpadł w tarapaty. Konfederacja znacznie wyprzeda Trzecią Drogę

W jednym z ostatnich sondaży PiS na chwilę wróciło na prowadzenie. Jednak z najnowszego badania CBOS wynika, że KO może liczyć na największe poparcie Polaków. Co ciekawe, Konfederacja wyprzedziła...Trzecią Drogę.

Sondaż. KO znów na czele stawki, dobry wynik Konfederacji. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby poparcie 29 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24 proc. głosów.

Sondaż: KO znów na czele stawki, Konfederacja wyprzedza Trzecią Drogę

Jest też spora zmiana na trzecim miejscu podium, gdyż znalazła się na nim Konfederacja z wynikiem 13 proc. poparcia. Trzeci Droga może w tym badaniu liczyć na 9 proc. głosów Polaków. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z poparciem 8 proc. ankietowanych.

Na inne niż ugrupowania zagłosowałby 1 proc. pytanych. 17 proc. biorących udział w badaniu nie wiedziało, kogo ma wybrać. Z sondażu wynika też, że frekwencja wyborcza wyniosłaby 83 proc.

Badanie przeprowadzone przez CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 18 do 22 marca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Hołownia może tracić poparcie przez aborcję

W kwestii Trzeciej Drogi traci ona zapewne poparcie przez ostatnie wypowiedzi Szymona Hołowni dotyczące aborcji. Chodzi o to, że Lewica zarzuciła politykowi opieszałość w tej kwestii. Padły nawet wezwania do jego dymisji. Na początku marca marszałek zapowiedział, że pierwsze czytania ustaw odbędą się dopiero po wyborach samorządowych, które odbywają się 7 kwietnia. Trzecia Droga wciąż też chce, by Polacy wypowiedzieli się w tej sprawie w ogólnonarodowym referendum.

W tę środę rano Szymon Hołownia zamieścił na swoim koncie w serwisie X krótki wpis: "W Trzeciej Drodze mamy tak, że dotrzymujemy słowa". Do lakonicznego komunikatu dodał skan harmonogramu 9. posiedzenia Sejmu, które ma się odbyć 10-12 kwietnia.

Jeśli chodzi o inne sondaże, to ostatnio pisaliśmy też o badaniu "Super Expressu" przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster . Z tego badania wynikało, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32 proc. poparcia. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 30,8 proc. ankietowanych.

Trzecia Droga może liczyć w tym badaniu na poparcie 13,6 proc. Polaków. Na kolejnych miejscach znalazłyby się Konfederacja z poparciem 9,9 proc. oraz Lewica z wynikiem na poziomie 9,1 proc. Reszta partii znalazła się poza progiem wyborczym.

To, że PiS wyprzedził KO, nie ucieszyło zapewne Jarosława Kaczyńskiego. Z prowizorycznego przeliczenia mandatów wynika bowiem, że PiS miałby mniej miejsc w Sejmie, niż ma obecnie. PiS miałby 178 mandatów, KO – 153, Trzecia Droga – 60, Lewica 28, a Konfederacja – 40. Szczegóły opisaliśmy tutaj.