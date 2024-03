Fryderyki 2024: Daria Zawiałow z nagrodą za "Album Roku". Nie mogła powstrzymać łez wzruszenia

Kamil Frątczak

W łaśnie trwa gala rozdania najważniejszych nagród muzycznych "Fryderyki 2024". "Polskie Grammy" trafiły już do pierwszych laureatów. Choć Daria Zawiałow nie odebrała nagrody w kategorii "Artystka Roku" to po chwili weszła na scenę, by odebrać nagrodę za "Album Roku – Pop". Wokalistka nie kryła łez wzruszenia.