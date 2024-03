Krzysztof Stanowski od dwóch miesięcy pracuje nad rozwojem Kanału Zero. Inicjatywa od pierwszych tygodni gromadzi miliony wyświetleń. W ostatnich tygodniach zauważono jednak częściowe spadki liczby odsłon. "Liczba widzów stabilizuje się dokładnie na tym poziomie, jaki przewidziałem" – uspokaja przedsiębiorca.

Kanał Zero ze spadkami odsłon. Krzysztof Stanowski: Liczba widzów się stabilizuje

Od 1 lutego rynek medialny zasila kolejna inicjatywa Krzysztofa Stanowskiego. Kanał Zero zgromadził wielką publikę w zasadzie jeszcze przed wystartowaniem. Od tego momentu materiały publikowane w serwisie YouTube zgromadziły w ciągu pierwszych tygodni kolejno 10 mln, 12,77 mln, 10,77 mln oraz 12,4 mln wyświetleń.

To dane przygotowane przez portal Socialblade, na które powołują się Wirtualne Media. Teraz jednak w ostatnich trzech tygodniach Kanał Zero odnotował spadki liczby odsłon.

Chodzi o kolejno 6,8 mln, 6,4 mln oraz 6,7 mln wyświetleń co tydzień. Szczególnie popularne na Kanale Zero są materiały o Karolinie Derpieński, czy wywiad z Andrzejem Dudą. Te dwa nagrania zgromadziły kolejno 3,5 mln oraz 2,8 mln wyświetleń.

Po dwóch miesiącach działalności Kanał Zero cieszy się aż 988 tys. subskrypcji. Wyemitowanie 300 filmów umożliwiło zgromadzenie łącznej 81 mln wyświetleń.

Stanowski komentuje spadki wyświetleń Kanału Zero

Co oznaczają spadki wyświetleń? Do publikacji Wirtualnych Mediów za pośrednictwem platformy "X" odniósł się Stanowski. Jak napisał, liczba widzów jego projektu po prostu się stabilizuje i było to przewidywane przy uruchamianiu projektu.

"Liczba widzów stabilizuje się dokładnie na tym poziomie, jaki przewidziałem w programie na koniec lutego" – napisał i dodał: "Za marzec będzie to pewnie około 35 mln wyświetleń i to powinna być w przyszłości liczba, wokół której będziemy się kręcić, aż od czasu do czasu wydarzy się coś napędzającego ruch".

Stanowski zapowiada nowe projekty na Kanale Zero

Stanowski zauważył, że w szczytowym momencie rekordowy miesiąc Kanału Sportowego to 29,8 mln wyświetleń. "Wkrótce podamy nazwiska kolejnych nowych twarzy oraz nazwy nowych sponsorów" – zapowiedział.

W obronie przedsiębiorcy stanął Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji doniesienia o Kanale Zero przeżył bardziej niż Stanowski. "Jaką to dziką radość i satysfakcję wywołało u całej masy zawistnych komentatorów, niewidzących tego, że ich komentarze kompletnie nikogo nie interesują" – napisał.

"Hahaha, spadło mu z 70 mln do tylko 35. Jaki frajer, wiedziałem, że tak będzie, dobrze mu tak. A czemu Stanowski zasługuje na porażkę? Bo nie jest jednym z nich. Dlatego nieudolnie zwalcza go Wyborcza i reszta mainstreamowych mediów" – dodał polityk prawicy.

Na obszerny wpis Mentzena zareagował z kolei prof. Maciej Gdula, wiceminister nauki z Nowej Lewicy. "Myślałem, że listy miłosne wysyła się prywatnie, a nie publikuje na Twitterze" – skwitował z uśmiechem.