Większość mieszkańców Europy Środkowej za oknami wciąż ma raczej aurę zimową. W nocy temperatury spadają poniżej zera, a dni są chmurne i chłodne. Trudno więc uwierzyć w prognozy pogody, według których w przypadającą już za kilka dni Wielkanoc będziemy mieli do czynienia wręcz z letnimi warunkami. Najnowszym danym meteorologicznym przyjrzeli się jednak także eksperci z renomowanych niemieckich ośrodków i oto co dostrzegli.

Od Kolonii po Gdańsk, od Berlina po Mińsk, czy od Drezna daleko po zachodnią Ukrainę – na początku Wielkiego Tygodnia wszędzie tam trudno wyglądać przejawów "uderzenia gorąca", o którym czytamy w wielu prognozach pogody. We wspomnianych pasach geograficznych tylko na krótko temperatura powietrza robi się naprawdę wyraźnie powyżej zera, a noce wciąż potrafią być mroźne.

Niemcom, Polakom, ale także Austriakom, Czechom i Słowakom trudno więc uwierzyć we wspomniane zapowiedzi, według których pogoda na Wielkanoc 2024 zaskoczy słońcem i naprawdę wysokimi jak na przełom marca i kwietnia temperaturami. Najnowszym danym meteorologicznym przyjrzeli się więc eksperci renomowanych niemieckich serwisów – Wetter.de oraz państwowego DWD.

Jaka pogoda w Wielkanoc 2024? Niemcy przyjrzeli się prognozom

No i wygląda na to, że nawet 25 stopni Celsjusza, które w zachodnich regionach może pojawić się na termometrach 1 kwietnia, to nie będzie Prima Aprilis!

"W Wielkim Tygodniu mróz i śnieg szybko miną. (...) Wtorek i środa mają być całkiem ładne i przeważnie suche. Znowu będzie łagodniej, a maksymalne temperatury będą się wahać od 10 stopni na wybrzeżu do 17 stopni na południu" – czytamy w analizie Wetter.de.

Dalszy wzrost temperatury powietrza w Europie Środkowej mamy obserwować w kolejnych dniach przed Świętami Wielkanocnymi. W centralnych i południowych częściach Niemiec, Polski i innych państwach regionu spodziewanych jest nawet 20 stopni Celsjusza.

Niemieccy synoptycy zaznaczają jednak, że te dane nie dotyczą wybrzeży Morza Północnego i Bałtyku – tam mieszkańcy i turyści będą musieli zadowolić się jedynie kilkunastoma stopniami na plusie.

O ile dane na temat temperatury są już dość jasne, Niemcy wskazują, iż "bardziej niepewny jest rozwój pogody, jeśli chodzi o rozkład nasłonecznienia i opadów". Meteorolodzy mają tej kwestii spore wątpliwości, gdyż nieznane jest jeszcze zachowanie niżów atlantyckich.

Prognoza pogody na Święta Wielkanocne. Nawet 25 stopni Celsjusza w Polsce!

Ogólnie wygląda jednak na to, że rację mają ci, którzy prognozują, iż "w Wielkanoc poczujemy się jak w środku lata". Jak już wspominaliśmy w naTemat.pl, z analiz nadwiślańskich ośrodków wynika, że w Polsce pierwszym naprawdę ciepłym dniem będzie najbliższa środa, gdy na termometrach zobaczymy nawet 18 stopni Celsjusza.

Krótkie ochłodzenie i opady deszczu mają nastąpić w Wielki Czwartek, ale Wielki Piątek ma nad Wisłą przebiegać słonecznie, z temperaturą powietrza sięgającą nawet 20 stopni.

Aż 24 stopnie w najcieplejszych regionach mamy poczuć w Wielką Sobotę, a prognozy na wielkanocną niedzielę oraz poniedziałek wspominają o nawet o jednym oczku więcej!

Zarówno polskie, jak i niemieckie służby meteorologiczne przypominają jednak, że tak dynamiczna zmiana pogody może powodować lokalnie występowanie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych – wichur, burz, silnych opadów deszczu powodujących podtopienia. A duża fala takiej nieprzyjemniej i groźnej aury ma Europę Środkową nawiedzić już w poświąteczny wtorek.

