Episkopat znów radzi, jak głosować w wyborach. Tym razem samorządowych. W opublikowanym na stronie KEP liście do wiernych można przeczytać, jakimi zasadami powinien się kierować katolik przy urnie. Nie pada nazwa żadnej konkretnej partii, jednak zawarte aluzje są politycznie czytelne. Mowa jest m.in. o "życiu poczętym" i rodzinie tworzonej wyłącznie przez osoby przeciwnej płci.

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych zaapelowała do wiernych o "modlitwę w intencji Ojczyzny" oraz odpowiedzialne podejście do wyborów samorządowych, które odbędą się w Polsce 7 kwietnia. Jednak na ogólnych wezwaniach się nie skończyło.

Choć w opublikowanym na stronie KEP oświadczeniu nie pada nazwa żadnej konkretnej partii politycznej, hierarchowie wyrażają zabarwione politycznie opinie. A także odsyłają wszystkich wierzących do tzw. vademecum wyborczego katolika, które jest jedyną w swoim rodzaju instrukcją głosowania.

"Rada ds. Społecznych KEP podczas marcowego posiedzenia podjęła problemy, które z całą ostrością ujawniły się po ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce" – czytamy w liście do wyborców.

Wzywając do modlitwy oraz udziału w wyborach, Episkopat przypomina następnie zasady, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji.

Co jest w vademecum wyborczym katolika?

Vademecum wyborcze składa się z kilku punktów. W pierwszym duchowni zaznaczają, że udział w wyborach jest "obowiązkiem sumienia katolika". W drugim mowa jest o tym, że dobro wspólne może być osiągnięte tylko wtedy, gdy "polityka oparta jest o poprawną koncepcję osoby ludzkiej".

Najbardziej obszerny jest punkt trzeci, gdzie KEP opisuje tak zwane "wartości nienegocjowalne", co do których "prawy rozum nie pozwala na kompromisy". Jakie to wartości?

W mocno nakazowym stylu dokument stwierdza między innymi, że katolicy "opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej".

KEP: jak rodzina, to tylko hetero

W kolejnym podpunkcie można przeczytać, że katolicy zabiegają o ochronę praw rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, uważając jednocześnie za niedopuszczalne "zrównanie z rodziną innych form współżycia".

Jeśli dla kogoś ten przekaz miałby się okazać zbyt mało czytelny, KEP mówi też takich powinnościach katolika, jak "pozostawanie na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci".

Dalej możemy przeczytać również, że głosujący katolik powinien poprzez swoje wybory sprzeciwiać się budowaniu świata "tak, jakby Boga nie było" oraz troszczyć się o etyczny kształt procesów gospodarczych, wbrew "ekonomii, która zabija".

Podsumowując, kościelni hierarchowie zaznaczają w swoim vademecum, że "właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności".

Biskupi proszą o uszanowanie wyniku wyborów, ale...

W punkcie czwartym vademecum KEP podkreśla, że należy uszanować wynik wyborów, nawet jeśli jest on sprzeczny z osobistymi preferencjami.

Jednocześnie jednak przypomina się, że nie obowiązują w sumieniu katolika te rozporządzenia uchwalane przez sprawujących władzę, które byłyby "niesprawiedliwe i sprzeczne z porządkiem moralnym". Ma to wynikać z zasady posłuszeństwa Bogu, a nie racjom politycznym.

KEP ma nowe władze, spodziewany był przełom

W tym miejscu warto przypomnieć, że w połowie marca biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wybrali nowe władze. Przewodniczącym KEP został abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański.

Tym samym dobiegła końca misja dotychczasowego przewodniczącego abpa Stanisława Gądeckiego oraz jego zastępcy, abpa Marka Jędraszewskiego. Komentatorzy spodziewali się, że odejście skrajnie konserwatywnych oraz angażujących się politycznie duchownych, wpuści do polskiego kościoła nieco świeżego powietrza.