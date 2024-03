J uż samo zaproszenie do studia Kanału Zero Rafała Ziemkiewicza wywołało spore poruszenie. Prawdziwy medialny rozgłos rozmowa zdobyła jednak nie przez obecność prawicowego komentatora, lecz przez to, co mówił. Nie gryzł się bowiem w język, przytaczając "najdobitniejszy przykład bezczelnej manipulacji w mediach". Powiedział wówczas o sprawie syna Magdaleny Filiks, co zbulwersowało opinię publiczną.





Ziemkiewicz u Stanowskiego mówił o synu Filiks. Polacy kipią z oburzenia

Dorota Kuźnik

