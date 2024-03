W niedzielę wieczorem w Kanale Zero pojawiło się złote konfetti. A to dlatego, że projekt Krzysztofa Stanowskiego ma już milion subskrybentów. – Jest to dość szybki milion i mam nadzieję, że nie ostatni – skomentował dziennikarz i podziękował internautom.

Kanał Zero wyprzedził Kanał Sportowy. Projekt Stanowskiego ma milion subskrypcji Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Kanał Zero

Kanał Zero przekroczył w niedzielę wieczorem milion subskrypcji. Krzysztof Stanowski poinformował o tym sukcesie w trakcie wywiadu z Rafałem Ziemkiewiczem. W studio pojawiło się nawet konfetti.

– Jest, proszę. Milion subów w Kanale Zero. Dziękuję wszystkim, którzy te suby zostawili. Jest to dość szybki milion, ponieważ wystartowaliśmy 1 lutego, jest 24 marca, a więc niecałe dwa miesiące zajęło nam dojście do tego miliona. Oczywiście niecałe dwa miesiące nadawania, bo te suby zbierały się już wcześniej – powiedział dziennikarz.

Stanowski dodał, że ma nadzieję, iż to nie jest ostatni milion. – Mimo tych wszystkich ataków na nas – powiedział.

Dla porównania największy rywal Kanału Zero na YouTube, czyli Kanał Sportowy, ma na tę chwilę 993 tys. subskrybentów. Do tej pory opublikowano tam 4,8 tys. materiałów wideo, w Kanale Zero – 321, a ich liczba wyświetleń przekracza 87 mln.

Kanał Zero oficjalnie działa od lutego, ale Krzysztof Stanowski założył go kilka miesięcy wcześniej – pod koniec października 2203. Wcześniej dziennikarz ogłosił, że rozstaje z Kanałem Sportowym, który współtworzył od marca 2020.

Z pozostałymi twórcami kanału, szczególnie z Mateuszem Borkiem, poróżniły ich kwestie wkładu w rozwój projektu. W tle była także atmosfera w grupie, system rozliczeń i zwolnienie mamy Stanowskiego z funkcji księgowej.

Jak podają Wirtualne Media, w ostatnim miesiącu kanał Krzysztofa Stanowskiego zyskał ponad 72 tys. nowych subskrybentów. "Według danych ze strony ViewStats w ostatnim miesiącu kanał miał 34,4 mln wyświetleń, z czego długie materiały (bez shortów) zostały wyświetlone 26,3 mln razy" – czytamy.

Kanał Zero ze spadkiem odsłon. Stanowski mówi o "stabilizacji"

W weekend Wirtualne Media poinformowały także, że w ostatnich tygodniach Kanał Zero zanotował spadki odsłon względem pierwszego pełnego miesiąca działania. W pierwszych tygodniach projekt notował wyniki na poziomie 10-12,7 mln wyświetleń, a w ostatnich trzech wyniki oscylują pomiędzy 6,8 mln a 6,4 mln.

Szczególnie popularne na Kanale Zero są materiały o Karolinie Derpieński czy wywiad z Andrzejem Dudą. Te dwa nagrania zgromadziły kolejno 3,5 mln oraz 2,8 mln wyświetleń.

Do publikacji Wirtualnych Mediów odniósł się sam Stanowski. Jak napisał w serwisie X, liczba widzów jego projektu po prostu się stabilizuje i było to przewidywane przy uruchamianiu projektu.

"Liczba widzów stabilizuje się dokładnie na tym poziomie, jaki przewidziałem w programie na koniec lutego" – napisał i dodał: "Za marzec będzie to pewnie około 35 mln wyświetleń i to powinna być w przyszłości liczba, wokół której będziemy się kręcić, aż od czasu do czasu wydarzy się coś napędzającego ruch".