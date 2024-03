Szef Sztabu Generalnego o rosyjskiej rakiecie: Uważamy, że to było intencjonalne działanie

Gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został zapytany przez dziennikarzy o rosyjską rakietę, która w niedzielę nad ranem wleciała w polską przestrzeń powietrzną. – Uważamy, iż to było w dużej mierze intencjonalne działanie – stwierdził oficer.

W ocenie gen. Wiesława Kukuły rosyjska rakieta, która w niedzielę nad ranem przeleciała nad Oserdowem tuż przy granicy z Ukrainą, nie była zbłąkanym pociskiem. – Podejrzewamy, że była to rakieta manewrująca Ch-101. To ten sam typ rakiet, które nękają Ukrainę – przekazał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Zadziałaliśmy adekwatnie do tej sytuacji – dodał w rozmowie z dziennikarzami.

– Wszystkie takie rakiety są uzbrojone, ale mają też relatywnie małą dokładność, dlatego każdy wariant jest możliwy, zarówno intencjonalnego zaprogramowania, jak i tego, że zwyczajnie zboczyła poza pewien zaprogramowany tor – mówił dalej generał.

Gen. Kukuła wskazał też, że "tego typu cele na styku dwóch państw są bardzo trudne do niszczenia".

– Ponieważ skutki zniszczenia z naszej strony mogą powodować efekty niezamierzone po drugiej stronie. I to samo może się stać, kiedy Ukraina strzela do takiej rakiety. Taka rakieta może spaść na terytorium Polski i wywołać określone skutki – stwierdził szef Sztabu Generalnego.

Choć generał nie powiedział wprost, że chodzi o Rosję, zasugerował, że rosyjska rakieta nie wleciała przez przypadek w przestrzeń powietrzną. – My przede wszystkim podchodzimy do tej sprawy w taki sposób, że uważamy, iż to było w dużej mierze intencjonalne działanie – stwierdził.

Rosyjska rakieta nad Oserdowem

Przypomnijmy, w niedzielę 24 marca o godz. 4:23 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odnotowało naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Jak mogliśmy przeczytać w komunikacie, była to "jedna z rakiet manewrujących wystrzelonych przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej".

Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund. Od początku przelot rakiety był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

W rozmowie z PAP rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego ppłk. Jacek Goryszewski powiedział, dlaczego nie zestrzelono rosyjskiej rakiety.

– Decyzja wynikała z informacji z naszych systemów radarowych. Ocena trajektorii, prędkości i wysokości lotu rakiety wskazywała, że opuści ona naszą przestrzeń powietrzną – powiedział ppłk. Goryszewski.

– Rakieta waży ponad 2 tony, z czego 400 kilogramów stanowi ładunek bojowy. Po zestrzeleniu rakiety jej szczątki spadłyby na nasze terytorium. Tutaj również spadłyby szczątki efektora użyte do zestrzelenia samej rakiety – dodał.

Ambasador Rosji zignorował wezwanie do MSZ

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w sprawie tego incydentu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce. W poniedziałek rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał jednak, że Siergiej Andriejew wezwanie zignorował i nie stawił się w siedzibie MSZ.

– Konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej – powiedział Wroński w krótkim oświadczeniu do mediów.

Jak dodał, nota dyplomatyczna, w której Polska żąda wyjaśnień, "zostanie przekazana do rosyjskiego MSZ inną drogą".

