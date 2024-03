Rosja może wygrać dzięki... Ukraińcom?! Niepokojące słowa dowódcy z Kijowa

Natalia Kamińska

D owódca sił lądowych Ukrainy gen. Ołeksandr Pawluk w mocnych słowach zwrócił się do swoich rodaków. "Wróg może nas pokonać z pomocą samych Ukraińców" – napisał wymownie. Jest to odniesienie do tego, iż Ukraińcy w jakiejś części starają się uniknąć poboru do wojska i zaczynają źle odnosić się do służby w armii.