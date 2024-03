W e wtorkowy poranek 26 marca gruchnęła wiadomość o wkroczeniu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do mieszkań kilku czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym samego Zbigniewa Ziobry. Obóz Zjednoczonej Prawicy zareagował wielkim wzburzeniem i epitetami pod adresem nowej władzy, co przykryło kluczową kwestię – jakiej sprawy działania służb specjalnych dotyczą.





ABW w domu Ziobry, ale... właściwie po co? Rzecznik służb specjalnych wyjaśnia

Jakub Noch

