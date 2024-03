To najpiękniejszy obrazek po meczu z Walią. Piłkarze podbiegli do kibiców i się zaczęło

Reprezentacja Polski wygrała z Walią po serii rzutów karnych i awansowała na Euro 2024. Kiedy Wojciech Szczęsny obronił decydujący strzał, Biało-Czerwoni szybko podbiegli pod trybunę, gdzie siedzieli polscy kibice. I te obrazki zapamiętamy z pewnością na długo.

Piłkarze zaśpiewali po meczu hymn z kibicami Fot. kadr z TVP Sport

Seria rzutów karnych na City Stadium w Cardiff była próbą nerwów dla reprezentacji Polski i wszystkich widzów, którzy oglądali mecz Walia – Polska. Kiedy było już jasne, że Wojciech Szczęsny swoją interwencją zapewnił Biało-Czerwonym awans na Euro 2024, drużyna Michała Probierza wpadła w szał radości.

Podczas transmisji pokazano, jak Polacy najpierw cieszyli się we własnym gronie. Nie zabrakło też obrazków ze smutnymi Walijczykami. W końcu byli o włos od awansu, więc porażka w tym spotkaniu okazała się dotkliwa. Reprezentanci Polski wiedzieli z kolei, komu powinni podziękować w pierwszej kolejności.

Hymn Polski po meczu z Walią. Piłkarze śpiewali z kibicami

Robert Lewandowski razem z kolegami z zespołu szybko podbiegli pod trybunę, która była wypełniona przez fanów w biało-czerwonych barwach. Ich sektor nie był duży, ale przez cały mecz momentami było słychać polski doping. Zawodnicy prawdopodobnie też dobrze słyszeli go, kiedy biegali po boisku.

I po meczu postanowili docenić postawę kibiców. Były wspólne okrzyki, aż w końcu wszyscy zaczęli śpiewać Mazurka Dąbrowskiego.

Bez wątpienia to jeden z momentów, który będzie nam się kojarzył z tym wywalczonym w dramatycznych okolicznościach awansem na Euro 2024.

Przypomnijmy, że do samego końca nie było wiadomo, co się wydarzy i kto awansuje. Rozstrzygnięcia nie przyniosły dwie połowy ani dogrywka. Co więcej, także w rzutach karnych piłkarze szli łeb w łeb. Dopiero piąty strzał Walii został zmarnowany po interwencji Szczęsnego, dzięki czemu to Polska mogła zakończyć mecz wygraną. Więcej o meczu przeczytacie w naszej relacji.

Warto zaznaczyć, że reprezentacja Polski nie miała łatwego początku meczu z Walią. Kibice gospodarzy przywitali ekipę Michała Probierza... gwizdami i buczeniem.

