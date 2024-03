Kurski aż się zagotował po decyzji władz TVP i ministra kultury. Teraz się odgraża

Mateusz Przyborowski

M inister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i obecne kierownictwo TVP złożyli zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. Były prezes Telewizji Polskiej odniósł się właśnie do tych zarzutów. Nie tylko nie ma sobie nic do zarzucenia, ale przekonuje też, że "winni bezprawnej dewastacji TVP poniosą surowe konsekwencje".