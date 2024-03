Maciej Dolega przez wiele lat pracował dla TVN24. Potem przeszedł do Telewizji Polskiej. Tymczasem dowiadujemy się, że musiał pożegnać się także z TVP. "Powody rozstania nie są mi znane" – zdradził. Jakie teraz ma plany?

Maciej Dolega zwolniony z TVP. fot. Mieczyslaw Wlodarski/REPORTER

Maciej Dolega w TVN pracował od 2012 roku. W marcu 2021 gruchnęła wiadomość, że zakończył współpracę z tym nadawcą i dołączył do zespołu programu "Wstaje dzień" w TVP Info.

Ten transfer dziennikarza odbił się szerokim echem w mediach. Sam zainteresowany mówił wówczas, że tę zmianę traktuje jako "nowe wyzwanie". – Jestem z dala od wojny polsko-polskiej – podkreślił.

Dolega kończy z TVP. Powody zwolnienia ponoć nie są mu znane

Tymczasem Wirtualne Media podają, że Dolega kończy także pracę w Telewizji Polskiej. Przypomniano, że "po zmianie władz mediów publicznych prezenter przygotowywał pojedyncze materiały, a ostatnio zniknął z anteny'.

"Pan Maciej Dolega nie jest już współpracownikiem TVP" – przekazało portalowi Centrum Informacji Telewizji Polskiej. W tej sprawie Plejada zadzwoniła do samego dziennikarza.

– Potwierdzam rozstanie z Telewizyjną Agencją Informacyjną. Powody nie są mi znane – dodał. W dalszej części wypowiedzi wspomniał o swoich planach.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/

– Po 20 latach pracy w branży wykorzystuję zdobytą wiedzę podczas szkoleń z wystąpień publicznych, które prowadzę. Nieustannie działam też jako konferansjer. Mam czas dokończyć budowę nowego domu, który wciąż wymaga pracy. A jeśli chodzi o działania w mediach, to niedługo pojawi się komunikat w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać. Optymistycznie spoglądam w przyszłość – podsumował enigmatycznie.

Przypomnijmy, że zaledwie dzień wcześniej media obiegły wieści o Arlecie Bojke. Dziennikarka, która od 20 lat była związana z publicznym nadawcą, zakończyła pracę w TVP.

Szybko okazało się, że dołączyła do zespołu Kanału Zero, którego inicjatorem jest Krzysztof Stanowski. "Od kwietnia dołączy do nas znakomita dziennikarka, Arleta Bojke. Bardzo cieszę się na myśl o tej współpracy" – ogłosił za pośrednictwem platformy X dziennikarz. I zapowiedział, że "to nie koniec wzmocnień".