"To, co zrobili tej kobiecie, było straszne". Wraca sprawa brutalnego gwałtu i zabójstwa w Pile

Piotr Brzózka

– Przez 15 lat pracy widziałem niejedną sekcję zwłok, ale to, co przed śmiercią spotkało tę kobietę, było straszne – mówił przed sądem prokurator oskarżający w sprawie bestialskiego gwałtu i zabójstwa kobiety, do którego doszło 2 lata temu w Pile. Jak informuje Onet, w kwietniu Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyda prawomocny wyrok.