"Rosja nas atakuje". Porażające słowa dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Natalia Kamińska

P olacy od dłuższego czasu patrzą z niepokojem, na to co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Okazuje się, że wcale nie trzeba czekać na jakiś spektakularny początek wojny, gdyż to już się poniekąd dzieje. Jednak nie w taki sposób, w jaki wyobrażają sobie nasi rodacy.