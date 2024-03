Jeep z Polski dostał nowy napęd. I powiem wam, że warto było czekać prawie rok

Adam Nowiński

J eep Avenger wszedł na polski rynek w kwietniu ubiegłego roku. Trafiliśmy do grona szczęśliwców, bo nad Wisłą podobnie jak w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie kuleje elektromobilność, mieliśmy do wyboru dwie wersje: spalinową ze 100-konnym benzyniakiem i elektryczną. Teraz do gamy silnikowej dołączyła hybryda. I o ile dwie poprzednie miały pewne mankamenty, to o hybrydzie nie powiem złego słowa, bo jeździ naprawdę dobrze.