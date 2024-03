Komenda chorował na nowotwór już w więzieniu? Jego prawnik zapowiada dalsze kroki

redakcja naTemat

P od koniec lutego Tomasz Komenda przegrał walkę z nowotworem. Mimo to jego prawnik zapowiada, że to jeszcze nie koniec. Mec. Paweł Matyja zamierza ustalić, czy wychodząc z więzienia, 47-latek chorował już na raka i, jeśli tak, to na jakim etapie była jego choroba.