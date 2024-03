T omasz Komenda pod koniec lutego przegrał walkę z nowotworem. Jego sprawa do dziś nie została jednak doprowadzona do końca – nie ma winnych jego niesłusznego aresztowania i skazania ws. zbrodni miłoszyckiej. Jego pełnomocnik przekazał właśnie, że to jeszcze nie koniec i wskazał dwa możliwe scenariusze.





To jeszcze nie koniec sprawy Tomasza Komendy. Jego pełnomocnik zabrał głos

Mateusz Przyborowski

