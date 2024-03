K ażdy z nas regularnie zmienia (a przynajmniej powinien to robić!) bieliznę czy ubrania. A co ze stanikiem? Noszenie tego samego biustonosza przez zbyt długi czas może mieć negatywne skutki nie tylko dla zdrowia, ale także dla urody piersi. Na co przede wszystkim należy zwracać uwagę i czym się kierować?





Każda kobieta go nosi, a czy każda kobieta wie.... jak często należy zmieniać stanik?

redakcja naTemat.pl

