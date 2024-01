W każdym samochodzie na desce rozdzielczej znajduje się "dziwny" przycisk ze strzałką wewnątrz narysowanej kabiny auta. Wielu kierowców nie wie jednak, co on oznacza, a tym samym, kiedy go włączać. To obieg wewnętrzny, którego uruchomienie może być zbawienne dla podróżujących – zarówno zimą, jak i latem.





Pewnie też nie wiesz, do czego służy ten przycisk w aucie. A często może być zbawienny!

redakcja naTemat

