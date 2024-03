Ulubiony kraj Polaków za mniej niż 200 zł. To połączenie będzie hitem lata

O miano ulubionego kraju Polaków od lat walczy przynajmniej kilka krajów i trudno jest jednoznacznie określić, który z nich, jako naród, lubimy najbardziej. Na tej liście bardzo wysokie miejsce od lat z pewnością zajmuje Chorwacja. To właśnie do niej można teraz polecieć w bajecznie niskiej cenie.

Dubrownik Fot. Pixabay

Już w najbliższy weekend (30-31 marca) w życie wejdzie nowy rozkład lotów. Zadowolone z niego z pewnością nie będzie lotnisko w Modlinie, które straciło kilka cennych połączeń. Jednak w większości polskich portów lista dostępnych kierunków znacząco się wydłużyła.

Ryanair otworzył nową bazę w Chorwacji. Piękne miasto na wyciągnięcie ręki

Już kilka tygodni temu pewne było, że w sezonie letnim pasażerów bardzo miło zaskoczy Ryanair. Irlandzki tani przewoźnik postanowił bowiem otworzyć nową bazę dla swoich samolotów. Tym razem w chorwackim Dubrowniku. Na ruchu największego europejskiego przewoźnika z pewnością skorzystają turyści.

Pewne jest już, że do miasta, które sławę zawdzięcza m.in. "Grze o Tron" polecimy z Krakowa, Wrocławia i Poznania. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Właśnie teraz, można zarezerwować bilety do Chorwacji w niezwykle niskich cenach.

Do Dubrownika z Ryanairem za mniej niż 200 zł

Jeżeli chcecie zwiedzić piękny średniowieczny Dubrownik, bilety na kwiecień możecie zarezerwować za mniej niż 200 zł. Dokładnie 199 zł zapłacicie za lot w dwie strony z Wrocławia w terminie 24 kwietnia-1 maja.

Jeżeli nie chcecie wyjeżdżać na tak długo, możecie wybrać połączenie z Poznania. Lecąc do Dubrownika w terminie 8-11 kwietnia (poniedziałek-czwartek) za bilety w dwie strony zapłacicie tylko 144,68 zł. Za 144,31 zł dostępne są miejsca na tej samej trasie w terminie 22-25 kwietnia.

Za mniej niż 200 zł do Dubrownika dolecimy również z Krakowa. Tu jednak terminów z tak niskimi cenami jest mniej. Jednak jeżeli zarezerwujecie bilety w terminie 9-16 kwietnia, wydacie 198,41 zł. Jeśli wolicie krótsze wypady, możecie kupić bilety na loty w terminie 16-20 kwietnia. Zapłacicie za nie 148,62 zł.

Nie tylko Dubrownik. Tanie bilety do innych miast Chorwacji

Krótkie wakacje w Chorwacji przed rozpoczęciem sezonu mogą być świetnym pomysłem. Na miejscu nie ma jeszcze tak wielu turystów, dzięki czemu nie musicie przedzierać się przez tłumy odwiedzające największe atrakcje. Nie można ukryć, że wyjazd w kwietniu, czy maju (po majówce), to również świetny sposób na zorganizowanie taniego wyjazdu.

Już 17 kwietnia Ryanair wznowi połączenia na trasie Katowice-Zadar. Miasto to warto odwiedzić ze względu na przepiękną zabudowę starego miasta, ale i unikatowe organy. Niezwykłą muzykę komponuje tam morze. Gdyby tego było mało, w terminie 17-24 kwietnia polecicie tam za zaledwie 138 zł. Jeśli ta data wam nie odpowiada, w ofercie jest bardzo wiele terminów w cenie poniżej 300 zł w dwie strony.

Od 18 kwietnia do Zadaru polecą także podróżni z Modlina. Oni również mogą liczyć na bardzo atrakcyjne ceny oraz znacznie większą liczbę terminów. Połączenia odbywają się bowiem w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Jeżeli szukacie tanich połączeń, polecamy wylot 20 kwietnia i powrót w dniach 25-28 kwietnia. Za lot w dwie strony nie zapłacicie wtedy więcej niż 150 zł.

Dodajmy jednak, że w cenie wszystkich wyżej wymienionych biletów jest tylko niewielki bagaż podręczny. Za darmo na pokład można wnieść jedynie torbę lub plecak o wymiarach 40x20x25 cm. Jednak przy dobrym pakowaniu, bez trudu zmieścicie tam ubrania na tygodniowy wyjazd.