Konstantin Kołcow zmarł w drugiej połowie marca. Partner Aryny Sabalenki miał 42 lat. Z końcem miesiąca służby zakończyły śledztwo i podały, jaka była ostatecznie przyczyna jego śmierci.

Dziennikarze dowiedzieli się, iż policja w Miami-Dade ustaliła, że Konstantin Kołcow popełnił samobójstwo. "Śledztwo zostało zakończone. Departament Lekarza Medycyny Sądowej uznał, że przyczyną śmierci pana Kolcowa było samobójstwo" – podano. Miało to mieć związek z "problemami osobistymi". Na miejscu zdarzenia nie było listu pożegnalnego. Mężczyzna był w związku z tenisistką Aryną Sabalenko.

O tym, że sportowiec popełnił samobójstwo, policja informowała już wcześniej. "Według śledczych w poniedziałek, 18 marca 2024 r. około godziny 12:39 czasu lokalnego policja z Bal Harbor i straż pożarna zostały wysłane do St. Regis Bal Harbor Resort, 9703 Collins Avenue w związku z mężczyzną, który wyskoczył z balkonu" – stwierdzono 19 marca w raporcie komisariatu policji Miami-Dade, co cytował New York Post.

Jednak jego rodzina i bliscy mieli wątpliwości ws. tego, co wydarzyło się w USA. Kilka dni po jego śmierci głos w mediach zabrała również Julia Michajłowa, była żona Kolcowa.

– To był wypadek. Wciąż mam stary rodzinny komputer z e-mailem Konstantina. Konstantin zarezerwował wtedy mieszkanie w innym miejscu. Zakupy, które jeszcze nie dotarły, zostały opłacone. Samochód wynajmowany jest na długi czas. To znaczy, że nie chciał umrzeć. Nic nie zapowiadało tragedii – powiedziała kobieta serwisowi news.zerkalo.io. Jak dodała, "musiał być bardzo pijany". – W pokoju, w którym przebywał Konstantin, znaleźli puste butelki po alkoholu – przekazała.

Po śmierci sportowca pojawiły się wątpliwości

Podobnie myślał jego pierwszy trener Władisław Ostapenko. Mężczyzna miał pewną teorię, co mogło doprowadzić do śmierci sportowca. – Wdał się w bójkę, to sytuacja rodzinna. Nie mogę tego zrozumieć, to jest tak bardzo trudne. To tak ciężka sytuacja – powiedział trener hokejowy w rozmowie z rosyjską agencją TASS.

Konstantin Kołcow urodził się 17 kwietnia 1981 roku w Mińsku. To dwukrotny olimpijczyk i wieloletni kapitan białoruskiej reprezentacji hokejowej. Pierwsze kroki w branży stawiał już w 1998 roku w klubie Junosti Mińsk.

Z Saławatem Jułajew związał się w 2006 roku. Już w sezonie 2007/2008 zdobył pierwsze w historii mistrzostwo Rosji. Sukces ten powtórzył także w sezonie 2010/2011. W swojej karierze związał się jeszcze z takimi klubami jak Atłant Mytiszczi, Ak Bars Kazań, HK Soczi. Jego ostatni klub to Dynama Mińsk. Tam od 2013 do 2016 roku pełnił rolę kapitana drużyny. W listopadzie 2016 roku rozegrał ostatni mecz.

