Ksiądz Michał O. został aresztowany na trzy miesiące w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości, która dotknęła również byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Fundacja Profeto, której sercanin jest prezesem, opublikowała oświadczenie. "Obawiamy się, że działania wobec nas zmierzają do całkowitego zniszczenia Fundacji, portalu i radia Profeto" – czytamy. Dodano, że konta fundacji zostały zablokowane, a duchowny jest "ofiarą przemocy".

We wtorek Prokuratura Krajowa wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęły szeroką akcję, w ramach której przeszukano m.in. domy polityków Suwerennej Polski, w tym Zbigniewa Ziobry. Ma to związek ze śledztwem w sprawie sposobu wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Aresztowany został także ksiądz Michał O., poważany sercanin, egzorcysta, autor książek, prezes katolickiej Fundacji Profeto, która określa się jako "największa ambona głoszenia Słowa w Internecie!" (na Facebooku ma 31 tysięcy obserwujących).

Jej projekt, "Archipelag – wyspy wolne od przemocy", otrzymał za rządów Zjednoczonej Prawicy blisko 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Wykryto jednak nieprawidłowości i Michał O. został aresztowany na trzy miesiące. Usłyszała zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i wyrządzeniem szkody majątkowej.

Afera z Funduszem Sprawiedliwości: ksiądz Michał O. aresztowany. Pilne oświadczenie Fundacji Profeto

W sobotę wieczorem Fundacja Profeto opublikowała na swojej stronie internetowej "pilne oświadczenie".

"W związku z licznymi pytaniami czujemy się w obowiązku poinformować Was, że założyciel naszej Fundacji ks. Michał O. (skrót redakcji – red.) SCJ został aresztowany na trzy miesiące. Taką formę działania uważamy za dotkliwie niesprawiedliwą" – czytamy w oświadczeniu Fundacji Profeto, pod którym podpisała się członkini zarządu Ewelina Zamojska-Banaszczyk.

"Pomieszczenia Fundacji zostały przeszukane, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura posiadają wszystkie dokumenty związane z finansowaniem projektu 'Archipelag – wyspy wolne od przemocy' ze środków Funduszu Sprawiedliwości i – z tego, co nam wiadomo – przeprowadziły w tej sprawie audyt, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości" – czytamy.

Fundacja dodała, że jej konta zostały zablokowane. "Dlatego prosimy, by nie dokonywać wpłat i zakupów. Obawiamy się, że działania wobec nas zmierzają do całkowitego zniszczenia Fundacji, portalu i radia Profeto, mimo że są to dzieła zupełnie osobne od projektu Archipelag" – pisze Zamojska-Banaszczyk.

Dodała, że ksiądz Michał O. "wielokrotnie powtarza, że nie pozwoli wciągnąć projektu 'Archipelag' dedykowanego ofiarom przemocy w bieżącą politykę. – Dlatego też nie chcemy komentować tych niezwykle bolesnych wydarzeń, z wyjątkiem zapewnienia, że wszystkie nasze wysiłki zmierzały do zapewnienia beneficjentom Funduszu Sprawiedliwości całościowej i wielostronnej pomocy" – podkreśliła członkini zarządu.

Wierzymy, że 'Archipelag – wyspy wolne od przemocy' powstanie i będzie służył wszystkim, bez względu na poglądy polityczne, wyznanie, płeć, orientację itd. Niestety w tym momencie sami czujemy się ofiarami przemocy i tak myślimy także o ks. Michale Olszewskim SCJ. Fundacja Profeto oświadczenie

"Komentatorów prosimy o rozwagę i umiar w wydawaniu sądów, a wszystkich ludzi dobrej woli prosimy, szczególnie u progu świąt zwycięstwa światła nad ciemnością, o modlitwę" – zakończyła oświadczenie Fundacja Profeto.

Dlaczego ks. Michał O. został aresztowany? Afera z Fundacją Profeto i Funduszem Sprawiedliwości

Jak pisał w naTemat Jakub Noch, w 2019 roku ks. Michał O. wraz ze współpracownikami wpadli na pomysł projektu "Archipelag – wyspy wolne od przemocy", w którym osoby dotknięte traumami są poddawane różnego rodzaju nowoczesnym metodom wsparcia, jak teatroterapia, muzykoterapia i arteterapia.

Właśnie na ten cel kierowana przez ks. Michała O. Fundacja Profeto.pl otrzymała blisko 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. O jakich nieprawidłowościach mowa?

Po pierwsze, fundacja nie miała doświadczenia w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy, a rywalizację o miliony wygrała z organizacjami od lat zajmującymi się wsparciem ofiar przestępstw. Po drugie, przed zmianą władzy mówiono o 47 mln zł dotacji z FS i dopiero ekipa Adama Bodnara ujawniła, że poprzednicy postanowili dać Profeto.pl znacznie więcej publicznych pieniędzy.

Po trzecie zaś, kontrowersje wzbudził zbieg okoliczności, który sprawił, że niedługo po tym, gdy ksiądz O. wpadł na pomysł stworzenia "Archipelagu", Fundusz Sprawiedliwości rozpisał akurat konkurs na stworzenie centrum pomocy dla osób poszkodowany. OKO.press dolało tylko oliwy do ognia, gdy podało, iż sercanin ma być znajomym Zbigniewa Ziobry, przy którego resorcie FS funkcjonował.

"Wszystko to sprawiło, że po upadku rządu Zjednoczone Prawicy nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny powołał zespół śledczy ds. FS. To działające przy Prokuraturze Krajowej ciało w ostatnich dniach zarządziło liczne akcje służb specjalnych, które mają pomóc w wyjaśnieniu, czy publiczne pieniądze były wydawane zgodnie z prawem" – pisał Jakub Noch.