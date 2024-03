Uczestnik show TVN miał "wypadek". Twierdzi, że drugim kierowcą był jego menadżer [WIDEO]

Weronika Tomaszewska

K amil Szymczak, który niedawno zasłynął z występu w nowym programie TVN "Drag me out", brał udział w kolizji w Krakowie. Filmik z całego zdarzenia opublikował na Instagramie. Doszło tam do szokujących scen. Influencer twierdzi, że kierowca drugiego pojazdu, to jego dotychczasowy menadżer.