Chociaż Eurowizja odbędzie się dopiero w maju, reprezentanci zaproszonych krajów pokazują się już w trakcie sezonu preselekcyjnego. Luna wystąpiła 30 marca na koncercie PrePartyES w Madrycie, gdzie wyszła na scenę z flagą LGBT i wykonała utwór “The Tower”.

Występ Luny w Madrycie. Fot. Pawel Wodzyński/East News

Polską reprezentantką na Eurowizji będzie Luna, czyli Aleksandra Wielgomas. 24-letnia artystka wystąpiła na żywo w Madrycie 30 marca. Dzień wcześniej podczas parady flag, gdzie uczestnicy pokazywali się z narodowymi barwami, Luna wyszła także z tęczową flagą LGBTQ+.

Występ na PrePartyES

Gest artystki wywołał oburzenie wśród wielu fanów konkursu, zarzucających jej szukanie uwagi. Dla części był jednak symbolem postępu, znakiem otwarcia TVP i Polski na świat. Gest został przyjęty entuzjastycznie także przez hiszpańskich fanów.

Wykonanie "The Tower" na żywo trafiło już do sieci. W komentarzach widać pozytywne oceny internautów. Pojawiły się porównania do poprzedniego występu Wielgomas w Szwecji i opinie, że od tamtej pory poczyniła spore postępy. Doceniono także jej kontakt z fanami.

Podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö Polskę będzie reprezentowała Luna z piosenką "The Tower". Choć to Justyna Steczkowska i jej piosenka zyskały największy rozgłos wokół preselekcji, to doświadczona wokalistka dostała o jeden punkt mniej od komisji, niż zwyciężczyni.

Luna otrzymała 34 punkty, a Steczkowska – 33. Trzecie miejsce ex aequo (23 punkty), zajęły piosenki: "Jesień – Tańcuj" w wykonaniu Kayah i zespołu Dagadana, czyli hit z filmu "Chłopi" oraz "Midnight dreamer" w wykonaniu Marcina Maciejczaka, który nie miał jeszcze premiery.

Konkurs rozpocznie się już 7 maja, a zakończy finałem 11 maja w szwedzkim Malmö.

Kim jest Luna?

Luna to 24-letnia Aleksandra Katarzyna Wielgomas. Śpiewa, gra na skrzypcach i fortepianie (uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim w klasie skrzypiec), pisze i komponuje piosenki.

W 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku jako Ola Wielgomas zaczęła współpracować z wytwórnią Kayax w ramach projektu "My Name is New" i nagrała swój debiutancki singiel pod tytułem "Na wzgórzach niepokoju". Rok później wystąpiła na Pol’n’Rock Festiwal, kultowym festiwalu Jurka Owsiaka.

W 2020 roku Wielgomas stała się Luną (to księżyc po łacinie, który jest ważny w jej życiu) i zaczęła artystyczną współpracę z Michałem "Foxem" Królem. To wtedy wydała również swój popularny singiel "Zgaś", wystąpiła też podczas finału WOŚP. Rok później ukazał się jej świetnie oceniany minialbum "Caught in the Night", a w 2022 roku krytycy chwali jej debiutancką płytę studyjną "Nocne zmory".

Czytaj także: https://natemat.pl/542693,luna-na-eurowizje-2024-kim-jest-23-letnia-artystka-autorka-the-tower