Na TikToku coraz większą popularność zdobywa fragment wywiadu Marcina Matczaka u Żurnalisty. Prowadzący podczas rozmowy zapytał prawnika, "z czego jest najbardziej dumny". Jego odpowiedź rozczuliła wielu.

Marcin Matczak o synu u Żurnalisty. Fot. Tik-Tok / Żurnalista

TikTok to obok Instagrama jedna z najpopularniejszych platform w dzisiejszym świecie internetu. Co jakiś czas wśród wielu dźwięków używanych przez użytkowników do swoich nagrań, wybijają się te najbardziej lubiane, chwytliwe i charakterystyczne.

Trend na TikToku. Wypowiedź Matczaka o synu

W ostatnim czasie coraz więcej osób używa do swoich nagrań fragmentu z jednego z wywiadów popularnego podcastera Żurnalisty. Chodzi dokładnie o tzw. szybkie pytania, które internetowy twórca zadawał Marcinowi Matczakowi.

"Miejsce do odwiedzenia na liście marzeń to?"; "Sporty zimowe czy letnie"; "Kawa z mlekiem czy czarna"; "Jakie jest pana największe marzenie"; "Komu najwięcej pan zawdzięcza w swoim życiu" – zwracał się do prawnika Żurnalista.

Na ostatnie w wymienionych pytań gość odpowiedział: – Myślę, że najwięcej zawdzięczam rodzinie.

Kolejne dotyczyło poczucia dumy. – Z czego jest pan najbardziej dumny? – dopytał prowadzący. Matczak nie zastanawiał się ani chwili, od razu powiedział, że... z syna, czyli znanego rapera Maty. Ten fragment tak spodobał się internautom, że zrobili z niego trend.

A zaczęło się od wideo, na którym jeden z użytkowników pokazuje, że najbardziej dumny jest ze swojego syna, a w kadrze pojawia się... kot w wózku. Inni internauci też dodają filmiki z takim wydźwiękiem.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Matczak mówi o swoim synu tak dobrze. Po wydaniu książki "Jak wychować rapera" w jednym z wywiadów przyznał: – Jestem z mojego syna bardzo, bardzo dumny i mam nadzieję, że to nie jest jego ostatni sukces. Muzyka mojego syna, w szczególności te najgłośniejsze utwory, stały się dla wielu rodziców podstawą do nie raz pierwszej takiej rozmowy na tematy ważne.

Przypomnijmy, że Mata szturmem wdarł się na polski rynek – najpierw "Patointelingencją", a następnie odpowiedzią na ten kawałek, czyli "Patoreakcją". Potem zaliczył kolejny ogromny sukces. Jako pierwszy polski artysta znalazł się na prestiżowej liście Billboard Global 200 z utworem "Kiss Cam".