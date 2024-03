Polak, Węgier – dwa bratanki? To sprawdźmy, co naprawdę wiesz o Madziarach!

Polacy tradycyjnie czują się bratankami Węgrów, ale czy na pewno znają naród żyjący nad Balatonem? W naTemat.pl postanowiliśmy sprawdzić to w naszym najnowszym quizie. Przygotowałem dla Was kilkanaście pytań, które nie powinny sprawić trudności nikomu, kto zna historię i interesuje się codziennym życiem Madziarów.

Jak dobrze znasz Węgry? Sprawdź się w naszym quizie. Fot. Łukasz Gagulski; Andrzej Zbraniecki; Abaca / East News

Encyklopedyczna wiedza to jednak za mało, aby zdobyć pełną pulę punktów w quizie wiedzy o Węgrzech. Już kilka pierwszych pytań zweryfikuje, czy Węgrzy to naprawdę twoi bratankowie. Pytamy o przeszłość i teraźniejszość, węgierską kuchnię, politykę z Viktorem Orbánem na czele, a nawet o to, gdzie i jak poimprezować wśród Madziarów.

Quiz wiedzy o Węgrzech już rozwiązany, ale masz ochotę na więcej?