God Save the King! Sprawdź, jak dobrze znasz brytyjską rodzinę królewską [QUIZ]

Brytyjska rodzina królewska to jedna z najpopularniejszych dynastii na całym świecie. Na jej czele przez 70 lat stała królowa Elżbieta II, a po jej śmierci głową rodziny został król Karol III. Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym możecie sprawdzić swoją wiedzę o "royalsach". Gotowi?

QUIZ wiedzy o Windsorach. Jak dobrze znasz brytyjską rodzinę królewską? Fot. youtube.com / @Przeludna Wyspa; natemat.pl

Królowa Elżbieta II była do tej pory drugim najdłużej panującym władcą na świecie. Samodzielnie sprawowała rządy przez 70 lat. Wyprzedził ją tylko francuski król Ludwik XIV (72 lata). To ona była głową "firmy" zwanej Windsorami i robiła wszystko, by królewska marka nie straciła swojego wizerunku, wyprowadzając ją z najgorszych kryzysów.

Brytyjska rodzina królewska jest najpopularniejszą dynastią na świecie, a ich losy śledzi cały świat. Kiedy 8 września 2022 roku media obiegła informacja o śmierci królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, prawie cały świat pogrążył się w żałobie. Monarchini zmarła w wieku 96 lat. Szacuje się, że uroczystości żałobne oglądało blisko ponad 4 mld osób – to połowa światowej populacji.

Po śmierci królowej Elżbiety II zakończyła się "epoka elżbietańska". Jednak dynasta Windsorów trwa nadal. Następcą tronu został jej syn, król Karol III. W ostatnim czasie oczy całego świata znowu skierowały się w kierunku Wielkiej Brytanii. Wszystko za sprawą choroby władcy oraz księżnej Kate. Przypomnijmy, że obydwoje zmagają się z nowotworem.

Pewnie znacie wiele wątków czy skandali związanych z Windsorami. Dlatego też przygotowaliśmy dla was quiz, w którym będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę o "royalsach". Powodzenia!