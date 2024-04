Z jakiego słynnego filmu jest ten bohater? Udowodnij, że jesteś prawdziwym kinomanem! [QUIZ]

Kochacie kino? Na oglądaniu filmów poświęciliście sporo godzin swojego życia? To sprawdźcie się w naszym quizie i zgadnijcie tytuł filmowego dzieła po bohaterce lub bohaterze. Do dzieła!

Z jakiego filmu pochodzi ten bohater? Sprawdź się w naszym quizie Fot. Kadr z "Wilka z Wall Street"

Kino to piękna rzecz. Historia, emocje, przygody. Każdy z nas na pewno ma film, który zaszczepił mu miłość do kina. Z dzieciństwa, okresu dojrzewania, a może zupełnie później. Być może puścił ci go tata na VHS, poszedłeś z kolegami do kina albo obejrzałeś go na randce. To film najważniejszy, bo zaczął twoją wielką kinową przygodę.

Masz swoje ulubione filmy, które znasz już na pamięć i nigdy ci się nie znudzą. Są też filmy kultowe, takie, które zapisały się w historii kina złotymi zgłoskami i zmieniły wszystko. Nawet jeśli ich nie oglądałeś, musiałeś o nich słyszeć, bo przecież praktycznie każdy je zna... Są też filmy niedoceniane. Takie, które uwielbiasz, ale o których jest stanowczo zbyt cicho. A szkoda, bo przecież są świetne!

Z jakiego filmu jest ten bohater? Zdobądź 15 punktów! [QUIZ FILMOWY]

Kochasz kino? Jesteś kinomaniakiem? To sprawdź się w naszym quizie. Zgadnij, z jakiego kultowego filmu pochodzi bohater lub bohaterka i zgarnij 15 punktów. Powodzenia!