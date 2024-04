Zełenski posłuchał polskiego generała? Ważna zmiana ws. mobilizacji Ukraińców

Natalia Kamińska

P rezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował, że podpisze ustawę obniżającą wiek poboru do wojska z 27 do 25 lat. Jest to strategia służąca temu, aby zwiększyć liczebność armii, o której mówią od jakiegoś czasu wojskowi – i to nie tylko w Ukrainie. Nie tak dawno wspominał o tym gen. Roman Polko w rozmowie z naTemat.pl.