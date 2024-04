PiS coraz bardziej zdesperowane ws. wyborów. Najgorsza sytuacja w Warszawie

Konrad Bagiński

P iS nie wspiera Tobiasza Bocheńskiego w walce o fotel prezydenta Warszawy. Niektórzy wręcz liczą na jego porażkę, bo Bocheński nie ma mocnej pozycji w partii. Jest jednak wspierany przez Jarosława Kaczyńskiego, któremu poleciła go Janina Goss. Ale jeśli kandydat PiS nie wejdzie w Warszawie do drugiej tury, nawet przychylność prezesa nie wystarczy mu do kontynuowania kariery politycznej.