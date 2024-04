Dagmara Kaźmierska przeszła do szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami". Choć celebrytka zapewniała, że jest już gotowa odpaść, to widzowie zdecydowali inaczej. Po tym werdykcie w sieci zawrzało. Nie brakuje komentarzy, w których internauci ostro krytykują "królową życia".

Dagmara Kaźmierska krytykowana przez internautów. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

14. edycja "Tańca z gwiazdami" na Polsacie trwa w najlepsze. Wśród uczestników jest naprawdę wiele bardzo dobrze znanych twarzy z polskiego show-biznesu. Format cieszy się więc sporym zainteresowaniem.

W minioną, świąteczną niedzielę (31 marca) z programu odpadł dziennikarz radiowy Kamil Baleja. Był jednym z najsłabiej tańczących, w zagrożonej dwójce po raz kolejny stanęła także Dagmara Kaźmierska.

Internauci nie zostawiają suchej nitki na Kaźmierskiej

Jej udział w show wzbudza skrajne emocje wśród widzów. To ze względu na przeszłość "królowej życia". Kontrowersje wywołuje fakt, że Kaźmierska przed laty siedziała w więzieniu. Prowadziła agencję towarzyską.

W 2009 roku została aresztowana i skazana na 4 lata więzienia za sutenerstwo. Ostatecznie spędziła za kratami 14 miesięcy, gdyż biegli psychiatrzy ocenili pogorszenie stanu zdrowia jej kilkuletniego syna Conana, diagnozując u niego zespół stresu pourazowego.

W sekcji komentarzy pojawia się coraz więcej nieprzychylnych słów na temat gwiazdy. Wiele osób uważa, że to Kaźmierska na tym etapie powinna pożegnać się z "TzG".

"Nachalna promocja szemranej gwiazdki Dagmary K. trwa w najlepsze"; "A Dagmarkę to na siłę tam trzymają, chyba dlatego, aby oglądalność była... Żenada"; "Szczerze? Dagmara powinna już dawno odpaść. Nie potrafi tańczyć, a szczerzy się, jak nie wiem. Filip czy Kamil dużo lepiej tańczyli, a odpadli. Jest to niesprawiedliwe, chociaż wiem, że ta dwójka nie tańczyła wybitnie, ale serio dużo lepiej niż Daga, która co odcinek jest zagrożona" – zwracają uwagę internauci.

"Nie to jakieś jaja. Dagmara gorzej się prezentuje, sama Iwona Pavlović powiedziała, że nie robi żadnego postępu, a dalej przechodzi. (...) Koniec, nie oglądam tego programu" – reagują zawiedzeni widzowie.