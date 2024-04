Izraelska armia próbuje się tłumaczyć z tragicznego w skutkach ataku na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen, w którym zginęło siedmioro wolonatriuszy, w tym Polak Damian Soból. Głos w tej sprawie zabrał szef sztabu, generał Herci Halewi.

W nocy z wtorku na środę izraelska armia opublikowała nagranie, w którym sfilmowany na niemal czarnym tle generał Herci Halewi przyznaje się do błędu i wyraża ubolewanie z powodu tragicznego w skutkach incydentu.

"Chcę wyraźnie powiedzieć: uderzenie nie miało na celu wyrządzenia krzywdy pracownikom pomocy WCK. To była pomyłka, która nastąpiła wskutek błędnej identyfikacji, w nocy, podczas działań wojennych, w bardzo skomplikowanych warunkach. To nie powinno było się zdarzyć" – mówi poważnym głosem Halewi.

Szef sztabu podkreśla też w nagraniu, że armia podziela żałobę rodzin ofiar oraz organizacji World Central Kitchen, której pracownicy ucierpieli w czasie ataku. Generał zapowiada również, że zdarzenie zostanie dogłębnie zbadane przez "niezależny organ". Wnioski ze śledztwa mają zostać zaprezentowane w najbliższych dniach.

W tym miejscu warto podkreślić, że armia oraz władze Izraela zostały wezwane do przeprowadzenia możliwie szybkiego i bezstronnego dochodzenia przez swojego największego sojusznika – Stany Zjednoczone. Napisał o tym w serwisie X sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Amerykański polityk dodał, że pracownicy organizacji humanitarnych są bohaterami i pokazują to, co ludzkość może zaoferować najlepszego.

Jak doszło do ataku na konwój World Central Kitchen

W ataku na konwój World Central Kitchen zginęło siedem osób, w tym Palestyńczycy, Brytyjczyk, Australijczyk, Kanadyjczyk oraz Polak. Damian Soból pochodził z Przemyśla, z organizacją WCK był związany od 2022 roku – zaangażował się w jej działalność po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie.

Śmierć Polaka wywołała ogromne poruszenie nad Wisłą. We wzruszający sposób żegnał go między innymi prezydent rodzinnego miasta Wojciech Bakun: "Nie ma słów, żeby opisać to, co czują w tej chwili osoby, które znały tego fantastycznego chłopaka…. Niech spoczywa w pokoju".

Zareagowały też władze państwowe. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zażądał natychmiastowych wyjaśnień od ambasadora Izraela. Miał usłyszeć zapewnienie o niezwłocznym przekazaniu wyników śledztwa w sprawie tej tragedii.

Konwój z pomocą humanitarną został ostrzelany chwilę po przekroczeniu granicy Strefy Gazy. Izraelski serwis Haaretz podał, że decyzja zapadła w związku z błędną identyfikacją zagrożenia – wojskowym miało się zdawać, że na dachu jednego z pojazdów widzą uzbrojoną postać.

Co to jest World Central Kitchen?

Organizacja humanitarna World Central Kitchen powstała w 2010 roku. Jej założycielem jest słynny amerykański kucharz José Andrés, właściciel restauracji nagrodzonych gwiazdkami Michelina Wolontariusze WCK dostarczają żywność na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi lub działaniami wojennymi.