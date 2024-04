Małgorzata Jacyna-Witt była swego czasu jedną z głównych twarzy Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. Po tym, jak napisała w sieci, że jest "elitą", bo gra w golfa, została zwieszona, a miesiąc po wyborach parlamentarnych sama odeszła z partii. W rozmowie z naTemat.pl kontrowersyjna radna oceniła nie tylko ostatnie lata rządów PiS, ale także liderów dwóch największych ugrupowań w Polsce. I – co ciekawe – Donald Tusk wypadł zdecydowanie lepiej niż Jarosław Kaczyński.

Małgorzata Jacyna-Witt to radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W niedzielnych wyborach samorządowych nie startuje i zapowiada, że na dobre kończy z polityką. Znana z ciętego języka radna zasłynęła głównie postami w mediach społecznościowych.

W lipcu 2022 roku ogłosiła, że należy do elity w przeciwieństwie do "zakompleksionych pseudoelit". Chwaliła się też "harataniem w golfa", "a nie w gałę" jak posłowie PO. Zasugerowała, że jest z PiS i stać ją na takie rozrywki, co spotkało się z lawiną krytycznych komentarzy.

Za swój wpis przeprosiła, ale została też zawieszona przez Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii. 14 listopada 2023 (miesiąc po wyborach parlamentarnych) Małgorzata Jacyna-Witt odeszła z Prawa i Sprawiedliwości i zastrzegła, że nie będzie atakować partii.

Małgorzata Jacyna-Witt o Jarosławie Kaczyńskim: "Starszy obciachowy pan"

Czy jest wierna swojej zapowiedzi sprzed kilku miesięcy? W wywiadzie dla naTemat.pl Małgorzata Jacyna-Witt stwierdziła, że "nie mówi źle o idei PiS". Przyznała jednak, że poprzedni rząd zafundował przedsiębiorcom "nieszczęsny podatek zdrowotny", czyli tzw. składkę zdrowotną, i to był jej zdaniem jeden z powodów porażki PiS w wyborach. Sama również jest w pewien sposób rozczarowana partią.

– Jestem rozczarowana ostatnimi dwoma, trzema latami. Start był świetny, a później jakby uszło powietrze i nie zauważono, że świat się zmienia, że Polska się zmienia i że wyborcy się zmieniają, a ludowe festyny to nie jest szczyt marzeń obywatela – powiedziała w wywiadzie dla naTemat.pl. Małgorzata Jacyna-Witt o Prawie i Sprawiedliwości

Co również ciekawe, w przeciwieństwie do wielu polityków PiS i jego sympatyków, Jacyna-Witt uważa, że Zjednoczona Prawica zawdzięcza osiem lat rządów nie Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale Andrzejowi Dudzie.

– Uważam, że dzięki temu, że Andrzej Duda wygrał dwukrotnie wybory prezydenckie, PiS miało możliwość rządzić dwie kadencje. Ludzie przestali się wstydzić PiS-u i zobaczyli, że partię reprezentuje młody, przystojny, z fajną żoną i wykształcony człowiek. A po drugiej stronie stał starszy pan, nazwijmy to – o wiele bardziej obciachowy – tak powiedziała o prezesie swojej byłej partii.

Dla wielu zaskoczeniem mogą być też jej słowa o obecnym premierze. Jak stwierdziła, "Donald Tusk potrafi się wstrzelić w zainteresowania Polaków i robi to perfekcyjnie".

– Mam wielkie uznanie dla Donalda Tuska za to, że potrafi wyczuć, co w danym momencie interesuje społeczeństwo. PiS tego nie dostrzega – stwierdziła.

I dodała: – Ja to powtarzałam od zawsze. Znam Donalda Tuska jeszcze z czasów naszej współpracy w Unii Wolności i zawsze był to sprawny polityk, który miał jeden niesamowity dar: słuchał swojego rozmówcy, można było odnieść wrażenie, że chłonie jego słowa. I to było widać na wiecach PO przed wyborami. To jest naprawdę duża umiejętność, którą trzeba podziwiać. Mało tego – uczyć się tego od Tuska.

