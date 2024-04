K andydat na prezydenta Katowic Dawid Durała, którego do tej pory popierała Polska 20250, ma spore kłopoty z prawem. Został zatrzymany przez policję, a następnie w prokuraturze usłyszał zarzuty m.in. psychicznego znęcania się nad żoną i dzieckiem, a także naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Polityk bagatelizuje sprawę i twierdzi, że jego żona wycofa zarzuty. "Sprawa naszej rodziny to prywatna sprawa, żona przekazała moim rodzicom, że podane w emocjach zarzuty zostaną wycofane" – napisał w oświadczeniu. Chwali się przy okazji, że ma dziecko w katolickiej szkole i to się na nim odbija.





Szok w Polsce 2050. Ich kandydat na prezydenta Katowic miał znęcać się nad żoną

Natalia Kamińska

Kandydat na prezydenta Katowic Dawid Durała, którego do tej pory popierała Polska 20250, ma spore kłopoty z prawem. Został zatrzymany przez policję, a następnie w prokuraturze usłyszał zarzuty m.in. psychicznego znęcania się nad żoną i dzieckiem, a także naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Polityk bagatelizuje sprawę i twierdzi, że jego żona wycofa zarzuty. "Sprawa naszej rodziny to prywatna sprawa, żona przekazała moim rodzicom, że podane w emocjach zarzuty zostaną wycofane" – napisał w oświadczeniu. Chwali się przy okazji, że ma dziecko w katolickiej szkole i to się na nim odbija.