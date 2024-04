15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Dla wielu przełomowe. Głosami wyborców odsunięto od władzy PiS i ich koalicjantów. Udział w głosowaniu wzięła rekordowa liczba wyborców i ten właśnie fakt miałby zostać upamiętniony nowym świętem narodowym.

PiS formalnie wygrało wybory, ale do ustanowienia nowego święta wcale się nie pali Fot. East News/ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Już po raz kolejny media rozpisują się na temat nowego święta w Polsce. Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego, bo taką nazwę ma nosić święto, może liczyć na zielone światło w rządzie. Od razu chcemy jednak uspokoić nastroje Polaków. Nie, nie będzie to dodatkowy dzień wolny od pracy.

Nowe święto na cześć wyborów 15 października

Choć wybory parlamentarne w 2023 roku wygrało PiS, to nie udało im się zdobyć liczby głosów, która wystarczyłaby na samodzielne sprawowanie władzy. Fiaskiem zakończyły się również próby utworzenia koalicji. Dzięki temu władzę w Polsce mogła przejąć opozycja.

Zdaniem niektórych polityków fakt, że w wyborach wzięło udział rekordowe 74,38 proc. osób uprawnionych do głosowania, zasługuje na specjalne wyróżnienie. Właśnie to chce upamiętnić posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi Barbara Oliwiecka. Zdaniem niektórych z utworzenia nowego święta w dniu 15 października zadowolona powinna być zarówno obecna opozycja (w końcu to oni formalnie wygrali wybory), jak i obóz władzy.

Ze zdaniem parlamentarnej koleżanki zgadza się również minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego z Polski 2050-Trzeciej Drogi Agnieszka Buczyńska. "Deklaruję, że podejmę niezwłoczne działania w celu zbadania możliwości ustanowienia Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego – nowego święta państwowego w dniu 15 października" – napisała w odpowiedzi na interpelację poselską Buczyńska, którą zacytowała "Rzeczpospolita".

PiS nie chce nowego święta w Polsce

Pomysł utworzenia święta 15 października nie jest niczym nowym. Z jego inicjatywą jako pierwsza wyszła Dagmara Majewska-Misiek, działaczka Ostrowskiego Spaceru Protestacyjnego "Łańcuch Światła". To ona zaczęła w sieci zbierać podpisy pod petycją do marszałka, w ramach której mogłoby dojść do powstania święta.

Jednak nie wszyscy są zwolennikami takiego ruchu. – Frekwencja w wyborach jest bardzo ważna, jednak wolałbym nie ustanawiać z jej okazji specjalnego święta, lecz robić wszystko, by w kolejnych wyborach była jeszcze wyższa – powiedział dziennikowi poseł PiS Bartosz Kownacki.

Dziesiątki świąt narodowych, ale tylko 13 dni wolnych od pracy

Przypomnijmy, że w kalendarzu nie brakuje świąt państwowych. 19 lutego to Dzień Nauki Polskiej, 14 kwietnia został ustanowiony przez PiS Świętem Chrztu Polski, a 19 października to Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Ustanowienie kolejnego święta państwowego nie byłoby zatem niczym trudnym. Można to zrobić na podstawie uchwały lub ustawy.

Gdyby jednak posłowie chcieli wprowadzić nowe święto, które będzie dniem wolnym od pracy, musieliby to zrobić na podstawie nowej ustawy. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem w kalendarzu jest 13 świąt, podczas których większość z nas ma wolne: