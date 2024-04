Wybory samorządowe są już w tę niedzielę. Na pewno w części miejsc będzie II tura głosowania. Z najnowszego sondażu wynika również, że tak może być też w Warszawie. O dziwo, obecny prezydent miasta Rafał Trzaskowski nie zmierzyłby się w niej z przedstawicielem PiS.

Niespodzianka w wyborach w Warszawie. Może być II tura głosowania. Fot. Dawid Wolski/East News

TVP Info pokazało nowy sondaż przeprowadzony w dniach 2-3 kwietnia przez Instytut Pollster przed wyborami na prezydenta w Warszawie.

Na pierwszym miejscu w tym badaniu znalazł się obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (49,71 proc.). To oznacza, że musiałaby się odbyć druga tura głosowania. Z nim znalazła się Magdalena Biejat (16,25 proc.). To ona zatem zmierzyłaby się z Trzaskowskim w II turze wyborów.

Niespodzianka w wyborach w Warszawie. Może być II tura głosowania

"Poza podium znalazł się polityk Konfederacji Przemysław Wipler, na którego chce zagłosować 7,07 proc. ankietowanych" – podano na stronie TVP Info.

Na kolejnych miejscach w tym badaniu byli Romuald Starosielec z Ruchu Naprawy Polski (1,15 proc.), bezpartyjny Janusz Korwin-Mikke (1,91 proc.). 11,48 proc. głosujących nie wiedziało, na kogo chce oddać głos.

Sondaż na zlecenie TVP Info wykonała firma Instytut Badań Pollster. Badanie przeprowadzono w dniach 2-3 kwietnia 2024 roku na reprezentatywnej próbie 625 wyborców mieszkających w Warszawie. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł ok. 4 procent.

Przypomnijmy przy okazji jeden z najnowszych sondaży ws. wyborów 7 kwietnia. W sondażu przeprowadzonym przez pracownię Opinia24 na zlecenie TVN i TVN24 na pierwszym miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu zadeklarowało 29 proc. ankietowanych. Zaraz za nią jest Prawo i Sprawiedliwość, które cieszyło się poparciem na poziomie 28 proc.

Nowy sondaż dotyczący wyborów samorządowych

W sondażu Opinia24 na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga – na koalicję Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego chciało zagłosować 11 proc. zapytanych. Czwarte miejsce, co ciekawe, zajmuje "inny komitet/komitet lokalny" – taką odpowiedź wskazało 9 proc. ankietowanych.

Kto i gdzie kandyduje? Jakie obowiązują zasady? Sprawdź, co wiesz o wyborach samorządowych

Kolejne miejsca zajęły Konfederacja wraz z Bezpartyjnymi Samorządowcami (8 proc.) oraz Lewica (7 proc.) Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy mogło liczyć w badaniu na 4 proc. poparcia.

Wyniki sondażu skomentował także dyrektor zarządzający Opinia24 Michał Kluczek. – My, konstruując takie badanie, musimy brać pod uwagę te komitety, które znane są nam ogólnopolsko z pomiarów do Sejmu, ale musimy brać też pod uwagę szczególną także komitety lokalne – tłumaczył.

– W tym pomiarze to, co zasługuje na uwagę, jest to, że komitety lokalne, które badaliśmy na poziomie ogólnopolskim, mają poparcie na poziomie 9 proc. – dodał Kluczek na antenie TVN24.

Czytaj także: https://natemat.pl/550205,wybory-samorzadowe-2024-ten-sondaz-bedzie-szokiem-dla-kaczynskiego