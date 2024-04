Ojciec Rydzyk już całkowicie odleciał. Mówi o "fizycznym zabijaniu przeciwników"

Piotr Brzózka

– To, co się dzieje, to jest początek wprowadzania przemocy, zabijania fizycznego tych, których oni uznali za przeciwników – tak właśnie ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk skomentował... problemy Radia Maryja z emisją sygnału. Władze stacji skarżą się, że od dwóch dni jest on zagłuszany. Trwa poszukiwanie winnych.