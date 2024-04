Anna Mucha rozpaliła sieć swoim zdjęciem w bikini. "Nie no petarda!"

Anna Mucha już nie raz pokazała, że nie ma oporów, aby pokazywać swoje ciało. Tym razem gwiazda udostępniła swoje zdjęcie w stroju kąpielowym. Fani zasypali ją komplementami.

Anna Mucha pokazała swoje zdjęcie w stroju kąpielowym. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Wokół Anny Muchy ostatnimi casy sporo się dzieje. Ten rok aktorka zdecydowanie zaczęła z przytupem. Została jurorką w nowym programie "Czas na show. Drag Me Out" i występy drag ocenia razem z Andrzejem Sewerynem i Michałem Szpakiem. Ponadto wciąż gra w serialu "M jak miłość".

Mucha w stroju kąpielowym. Fani nie kryją zachwytu

Mucha aktywnie prowadzi również swoje konto na Instagramie, na którym obserwuje ją blisko 980 tysięcy internautów. Na początku kwietnia gwiazda wzbogaciła swój profil fotografią w stroju kąpielowym.

W opisie dodała, że za ten ubiór odpowiada Marcelina Zawadzka, która we współpracy z jedną z marek stworzył swoją kolekcję. "Chciałam Ci tylko dać znać, że paczka przyszła. Marcelina Zawadzka zaprojektowała kostiumy, ja już mam" – pochwaliła się.

Jej wierni fani nie przeszli obojętnie wobec tego kadru. W sekcji komentarzy nie brakował zachwytów. "Nic dodać, nic ująć. Brawo, Ania. Kostium rewelka; "Kobieta rakieta!"; "Ślicznie wyglądasz, Aniu"; "Boska!"; "Jest ogień" – pisali.

Choć pod tą publikacją próżno szukać nieprzychylnych komentarzy, to ostatnio, gdy Mucha dodała filmik, na którym odsłoniła trochę ciała, pojawiło się mnóstwo skandalicznych wiadomości i to od... kobiet.

Aktorka nie przeszła obok tego obojętnie. Postanowiła skonfrontować się z hejterkami i pokazać ich profile u siebie na Insta.

"Zawsze mnie to jakoś fascynuje, że ktoś ma potrzebę skomentowania czyjegoś wyglądu… Bo przecież można cycki przerzucić na plecy, brzuch zostawić w domu, nogi odłożyć do szafy i wyjść na miasto tak, żeby wszystkim się podobało… Chyba że nie można?!" – napisała na Instagramie Mucha.

"Ale dwa naleśniki"; "Placki takie"; "Po co te cy*e na wierzchu"; "No i te siwe włosy, jak z clubu rurka"; "Nie pomoże woda z Wisły, kiedy cy*e już obwisły"; "Każdy zwraca uwagę na piersi... a ja zwróciłam uwagę na brak wcięcia w talii... i wtedy byłaby petarda... Aniu, wybacz, ale troszkę zrzucisz kg i będzie git"; "Mucha pokaż te obwisłe małe cy*ki"; "Tragedia, starsza pani z obwisłym biustem... To jedna z najstarszych instagramerek" – brzmiały niektóre z nienawistnych komentarzy.