Weronika Sowa jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Ostatnio nagrała filmik na swój kanał, gdzie odpowiedziała na pytania, które nurtują jej fanów. Wśród nich znalazło się wiele tych dotyczących zarobków. W końcu gwiazda internetu ujawniła szczegóły.

Wersow ujawniła swoje zarobki. Fot. YouTube / Wersow

Weronika Sowa, znana w sieci jako Wersow, od lat rozwija swoją działalność w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 3,6 mln użytkowników. Z kolei na YouTube ma ponad 2,6 mln subskrybentów. Razem ze swoim partnerem Karolem "Frizem" Wiśniewskim prywatnie tworzy szczęśliwą rodzinę. W czerwcu ubiegłego roku para powitała na świecie córkę Maję.

Ile zarabia Wersow?

Wersow od pewnego czasu spełnia się też jako piosenkarka. Przy tym jednak nie zapomina o dodawaniu nowych filmików na swoje sociale. Ostatnio wzięła udział w znanej internetowej zabawie, w której jej zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytania, które najczęściej są zadawane w Google.

"Ile Wersow zarabia dziennie?" – wpisywali chętnie w wyszukiwarkę internauci. Popularna internetowa twórczyni w końcu uchyliła rąbka tajemnicy.

– Minimum 2 tysiące dziennie to zarabiam. Oczywiście nie mam stawki dziennej i tak jak mówię, jestem mocno uzależniona od tego, co w danym miesiącu zrobiłam, czy mam jakąś większą współpracę, mniejszą itd. Uogólniając, jest to właśnie taka kwota – wyjawiła.

Friz ujawnił, ile ma na koncie...

Przypomnijmy, że Wersow i Friz osiągnęli ogromną popularność także dzięki założeniu słynnej Ekipy. Zamieszkali z grupą przyjaciół i tworzyli filmy, które miały milionowe wyświetlenia.

Choć teraz wiele osób ze "starej" Ekipy działa już "na własny" rachunek w sieci, to Ekipa stała się marką samą w sobie. Za sukcesem wyświetleniowym na YouTube i Instagramie przyszły też pokaźne zarobki.

Ostatnio Friz opublikował nowy filmik z serii "Za ile to zrobisz". W jednym z wyzwań upublicznił, jak wygląda jego profil w aplikacji bankowej. Wówczas widzowie mogli zobaczyć, ile ma na koncie.

Kwota początkowo nie zaskoczyła jego kolegów. Na ekranie pojawiło się bowiem 181 tys. złotych. Potem twórca przeszedł do sekcji przelewów, a także "wartości wszystkich akcji". Tam były już niebotyczne kwoty.

Obok Friza, podczas nagrywania tego filmu, byli m.in. Kostek i Przemek z kanału Genzie. Ich reakcja mówiła sama za siebie. Youtuberzy nie kryli zaskoczenia, gdy zobaczyli, jakie tam są sumy.

– Widzowie, kwota, jaka jest tutaj, nie da się jej w ogóle opisać. (...) – Nie wiedzieliśmy, że to jest ten przecinek. Nie wiedzieliśmy o skali. To jest tak niestworzona cyfra, że żaden człowiek nie odczyta, że to jest ta kwota. Jak numer telefonu – mówili.