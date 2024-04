Ida Nowakowska przez lata była jedną z najbardziej rozchwytywanych prezenterek Telewizji Polskiej. Angażowano ją w wiele przedsięwzięć organizowanych pod szyldem publicznego nadawcy. Zmieniło się, to gdy w grudniu na Woronicza zaszły spore zmiany. Gwiazda TVP została zwolniona z "Pytania na śniadanie". Teraz odniosła się do stwierdzenia, że była "pupilką Kurskiego". Ujawniła też kulisy pożegnania się z pracą w telewizji śniadaniowej.

Ida Nowakowska pierwszy raz o kulisach TVP.

Przypomnijmy: Ida Nowakowska jest córką pisarza Marka Nowakowskiego. Po ukończeniu jednego z warszawskich liceów została tancerką i aktorką między innymi teatru Roma. Jednak nie ograniczyła się do występów na deskach stołecznych scen.

Nowakowska była jedną z czołowych gwiazd Telewizji Polskiej. Tancerka swoją przygodę z TVP zaczęła w 2018 roku. Od tamtej pory miała okazję poprowadzić wiele popularnych formatów.

Nowakowska była "pupilką Kurskiego"?

W najnowszym wywiadzie dla "Wprost" prezenterka musiała zmierzyć się z dość "niewygodnymi" pytaniami. Jak odniosła się do funkcjonującego w przestrzeni publicznej określenia jej mianem "pupilki Kurskiego" (czyli ówczesnego prezesa TVP - przyp. red.)?

– To stwierdzenie w podtekście podważa mój profesjonalizm i jest złośliwe w stosunku do obu stron, zarówno do mnie jak i państwa Kurskich – zaczęła stanowczo. W dalszej części wspomniała, że z samym Jackiem Kurskim w czasie swojej pracy nie miała wiele wspólnego.

– Z panem Jackiem Kurskim przez 4 lata rozmawiałam 3 razy. A czy byłam pupilką państwa Kurskich? Nie wiem, myślę, że warto zapytać o to bezpośrednio ich, ale myślę, że im przede wszystkim zależało na tym, aby programy, w których ja występowałam, bo tylko o tych mogę mówić, były robione z rozmachem, nowocześnie i na światowym poziomie, również dlatego widzowie je pokochali – stwierdziła.

– Pewnego dnia, nagle dowiedziałam się, że pan Kurski z dnia na dzień został zwolniony, a chwilę potem jego żona. Równocześnie ja nadal pracowałam w "Pytaniu na Śniadanie", obecnie kontynuuję pracę przy "The Voice Kids" – zwróciła uwagę.

"Chciałam być wolnym strzelcem". Nowakowska nie przyjęła gwiazdorskiej oferty

Podczas rozmowy Ida Nowakowska ujawniła również, że proponowano jej iście gwiazdorski kontrakt. Jednak z niego zrezygnowała. Dlaczego?

– W TVP proponowano mi umowę gwiazdorską za duże pieniądze, ale to nie doszło do skutku, ponieważ chciałam być wolnym strzelcem, zachować swoje media społecznościowe i mieć wpływ na to, co robię. Czułam, że chcę się rozwijać, zależało mi na rolach aktorskich, tańcu i śpiewie. TVP nie miała w tym czasie takich projektów, a mojego autorskiego nie mogła zrealizować, umowa więc nie doszła do skutku – objaśniła.

Nowakowska gorzko o nowej szefowej "Pytania na śniadanie"

Na przełomie 2023 i 2024 roku musiała pożegnać się z rolą gospodyni w "Pytaniu na śniadanie". Jak oceniła decyzję nowej szefowej formatu, Kingi Dobrzyńskiej, która zdecydowała się na zwolnienie całego składu prowadzących?

– Pożegnałam się po prostu z osobami, które zachwiały dziennikarstwo. Dziennikarz, jak sędzia, musi być bezstronny – mówiła w jednym z wywiadów Dobrzyńska. Co na to Nowakowska?

– Z takim zachowaniem spotkałam się po raz pierwszy w życiu. Pierwszy raz poczułam się dyskryminowana i że zastosowano wobec mnie odpowiedzialność zbiorową. Nikt nigdy nie wyjaśnił mi, dlaczego straciliśmy wiarygodność – zaznaczyła.

– To nie chodzi o to, że Kinga miała inną koncepcję na ludzi prowadzących, bo do tego każdy reżyser ma prawo. Zrobiła to ostentacyjnie, nie zastanawiając się, że wielu osobom może zrobić krzywdę. Myślę, że zadziałały tu jej emocje, bo miała momenty, kiedy długo nie mogła znaleźć pracy – oceniła.

Dodajmy, że Ida Nowakowska zapowiedziała, iż będzie się teraz skupiała na projektach w Ameryce. Ponadto czeka ją jeszcze pożegnanie z widzami TVP w finale "The Voice Kids".