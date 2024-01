Fani Nowakowskiej są załamani, że nie zobaczą jej już w "PnŚ". Prezenterka zareagowała

Niedawno ogłoszono oficjalnie, że Ida Nowakowska dołączyła do grupy prezenterów, których widzowie już nie zobaczą w "Pytaniu na śniadanie". Ta informacja zaskoczyła i poruszyła fanów gwiazdy, co widać w komentarzach na jej profilu na Instagramie. Tancerka, która przez ostatnie lata była jedną z najbardziej promowanych postaci w TVP, zamieściła też pożegnalne wideo z planu śniadaniówki.

Nowakowska komentuje zwolnienie z "Pytania na śniadanie". Fani ją wspierają

Warto przypomnieć, że w zeszły czwartek media obiegła sensacyjna wiadomość o pożegnaniu dwóch prowadzących program "Pytanie na śniadanie" – Idy Nowakowskiej i Małgorzaty Opczowskiej. Już wcześniej krążyły spekulacje, że prezenterki mogą zostać zmuszone do zakończenia współpracy z TVP ze względu na ich silne kojarzenie się z poprzednią ekipą stacji. Była szefowa programu, Joanna Kurska, skomentowała tę sytuację, wyrażając swoje rozczarowanie.

– Jeśli wymienia się bez powodu ukochane twarze, to świadczy o braku szacunku do widzów. To nieprofesjonalny ruch, który z pewnością odbije się na ratingu. Wielka szkoda dla programu. "Pytanie..." zostało przez nas odmłodzone, wprowadziliśmy piękne, młode twarze, ciepłe i sympatyczne osoby, na które czekało się co dzień w setkach tysięcy polskich domów – stwierdziła żona Jacka Kurskiego na łamach "Faktu".

Nowakowska również wyraziła smutek z powodu swojego odejścia z TVP i programu "Pytanie na śniadanie". Podkreśliła, że nie została zwolniona w tradycyjnym sensie, ponieważ nie miała stałej umowy z telewizją publiczną. Dodała, że jej praca nigdy nie była przedmiotem zarzutów i zawsze wykonywała swoje obowiązki z pełnym profesjonalizmem. W odpowiedzi na komentarze zaniepokojonych fanów celebrytka reagowała emotikonem złamanego serca.

Od czasu ogłoszenia jej odejścia minęło już kilka dni, a skrzynka Idy nadal pęka w szwach od wiadomości od widzów. Prezenterka zdecydowała się podzielić z obserwatorami niektórymi z tych wiadomości na InstaStories.

33-letnia gwiazda udostępniła komentarze takie jak: "będzie cię brakować", "całym sercem z wami" czy "to już nie będzie to samo", oraz nagranie od jednej z fanek, przy okazji dziękując wszystkim za wsparcie.

"Dziękuję za tyle wspaniałych wiadomości, filmików i komentarzy. Jesteście najcudowniejsi..." – podkreśliła Ida.

Kariera Idy Nowakowskiej - tancerka, która została pupilką Kurskiego

Przypomnijmy, że Ida Nowakowska jest córką pisarza Marka Nowakowskiego. Po ukończeniu jednego z warszawskich liceów została tancerką i aktorką między innymi teatru Roma. Jednak nie ograniczyła się do występów na deskach stołecznych scen.

Tańczyła też w Nowym Jorku w Metropolitan Opera w "La Bayadere", a w Lincoln Center miała główną rolę w musicalu "Reel to Real". Nowakowska ma za sobą także kilka ról w filmach i serialach. Zagrała między innymi główną rolę w filmie "Out of Reach", gdzie wystąpiła u boku Stevena Seagala.

Nowakowska była jedną z czołowych gwiazd Telewizji Polskiej. Tancerka swoją przygodę z TVP zaczęła w 2018 roku. Od tamtej pory miała okazję poprowadzić wiele popularnych formatów.

A zaczęło się od współpracy przy programie "Bake Off Junior". Niedługo później sprawdziła się też w roli prowadzącej "Sylwestra marzeń z Dwójką". W 2019 roku dołączyła do zespołu porannego pasma "Pytanie na śniadanie".

W tym samym roku posypały się także propozycje z "Dance Dance Dance", gdzie została jurorką oraz talent show "The Voice Kids". To jednak nie koniec. Gdy na antenie TVP wystartowała nowa odsłona tanecznego formatu dla najmłodszych - "You Can Dance - Nowa generacja", Nowakowska została tam gospodynią.

Ponadto miała okazję prowadzić finał Eurowizji Junior i Wakacyjnej Trasy Dwójki. Można było zobaczyć ją na antenie stacji TVP Kobieta, gdzie po urodzeniu syna otrzymała możliwość prowadzenia autorskiego programu "Od niemowlaka do przedszkolaka".

Pod koniec 2021 roku Ida wychwalała pracę w telewizji publicznej na łamach Pomponika. – Są tutaj ludzie, którzy reprezentują crème de la crème, jeśli chodzi o profesjonalizm w każdym zespole, bo tu są różne zespoły: dźwiękowców, reżyserzy, operatorzy – stwierdziła.

– Uwielbiam TVP Info i oglądam. Oglądam różne programy z wiadomościami, ponieważ chcę zobaczyć, co opozycja mówi na różne tematy. Jestem osobą od zawsze zainteresowaną polityką, bo uważam, że to buduje pewną świadomość, bo każda rzecz, którą robimy, jest gdzieś częścią polityki. I tak oczywiście oglądam "Wiadomości" – wyznała.

Wspomnijmy, że w kwietniu 2022 roku prezenterka została także laureatką Wiktora Publiczności. Wyróżnienie wręczył jej osobiście Jacek Kurski, a ona wygłosiła ze sceny pełną emocji przemowę.

– Każdy tutaj współtworzy to wielkie środowisko, które daje wielką siłę, siłę miłości. Dziękuję za te nadrzędne, przepiękne wartości, które reprezentuje TVP. Za to, że jesteśmy częścią współtworzenia demokratycznej, wolnej, suwerennej Polski, że każdy z nas tu zebrany ma szacunek do drugiego człowieka – mówiła.

Nowakowska nieraz wypowiadała się też na tematy związane z Kościołem. W wywiadzie dla "Faktu" chociażby podkreśliła, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa wiara. – W Kościele ładuję baterie i jestem wśród ludzi, dla których ważne są sprawy duchowe dotyczące spraw nadrzędnych – oznajmiła.

– Polacy na zesłaniu w łagrach budowali kościoły, często symboliczne, żołnierze w ubeckich więzieniach pisali na ścianach piwnic hasła 'Bóg Honor Ojczyzna'. Kościół wpisany jest w obronę naszej polskiej wolności i suwerenności – oceniła. Ida stawała także w obronie Jana Pawła II.

– Ważne jest to, by pamiętać o tym, jak dużo rzeczy zrobił błogosławiony nasz Jan Paweł II. To jest osoba, postać, która obaliła komunizm. Jest jedną z kluczowych postaci w naszej historii. Bardzo cenię naszego papieża za to i chciałabym, aby to na zawsze pozostało w naszych sercach – oznajmiła.