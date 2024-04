Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję do godz. 12. Tylu Polaków poszło do urn

Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała drugą konferencję prasową w związku z odbywającymi się wyborami samorządowymi. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podał, ile wyniosła frekwencja wyborców do godz.12.

Wybory samorządowe 2024. Jaka jest frekwencja? Fot. Dawid Wolski / East News

Wybory samorządowe 2024. PKW podała frekwencję do godz. 12

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12:00 wydano karty do głosowania 4 773 413 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 16,52 proc. w stosunku do liczby osób mogących wziąć udział w wyborach samorządowych.

Frekwencja wyglądała następująco w poszczególnych województwach: woj. kujawsko-pomorskie - 16,58 proc., woj. dolnośląskie - 15,04 proc., woj. lubuskie - 15,61 proc., woj. lubelskie - 17,73 proc., woj. łódzkie - 17,15 proc., woj. małopolskie - 17,62 proc., woj. mazowieckie - 17,23 proc., woj. opolskie - 14,23 proc., woj. podkarpackie - 17,41 proc., woj. podlaskie - 19,13 proc., woj. pomorskie - 15,55 proc., woj. śląskie - 15,34 proc., woj. świętokrzyskie - 17,09 proc., woj. warmińsko-mazurskie - 17,78 proc., woj. wielkopolskie - 15,45 proc. i woj. zachodniopomorskie - 15,93 proc.

Podczas pierwszej konferencji prasowej PKW przekazała zaś informacje dotyczące pierwszych przestępstw i wykroczeń związanych z ciszą wyborczą i wyborami samorządowymi.

Odnotowano siedem przestępstw, które dotyczyły m.in. kradzieży i utrudniania swobodnego głosowania. Dodatkowo poinformowano o 212 wykroczeniach. – Dotyczy to naruszenie ciszy wyborczej i prowadzenia agitacji – wskazał Marciniak.

