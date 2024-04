Trwają wybory samorządowe 2024. Znane osoby z polskiego show-biznesu także ruszyły do lokali wyborczych. Niektórzy dodają nawet z tej okazji zdjęcia na swoje social media. Zrobił to już m.in. Kuba Wojewódzki, który wrzucił kadr ze swoją partnerką Anną Markowską.

Gwiazdy poszły zagłosować. Fot. Instagram / Barbara Kurdej-Szatan / Fot. Instagram / Kuba Wojewódzki

7 kwietnia mija w Polsce pod znakiem wyborów samorządowych. Nawet pogoda tego dnia sprzyja temu, aby wyjść z domu i udać się do lokali wyborczych. Wiele osób już z tego skorzystało i oddało swój głos.

Polski show-biznes też głosuje...

Swój obywatelski obowiązek spełniło również wiele gwiazd. Na Instagramie chwalą się zdjęciami z tych chwil. Nową publikację na swój profil dodał m.in. Kuba Wojewódzki. Przed obiektywem stanęła także jego partnerka Anna Markowska.

"W pewnym wieku unika się zdjęć z urną… Ale zawsze w naszej rodzinie głosują wszystkie pokolenia" – zażartował w opisie showman.

"Święto demokracji" należycie uczciła Monika Olejnik. "Głosując, słucham tradycyjnie Grześka Ciechowskiego: 'Nie pytaj o Polskę'!" – napisała dziennikarka i zwróciła się do swoich obserwatorów: "wybory samorządowe w waszych rękach".

Z kolei Marta Żmuda Trzebiatowska na swoim instagramowym koncie przyznała, że do lokalu wyborczego udała się w przerwie od pracy w teatrze. "Zagłosowane, więc możemy spokojnie kontynuować naszą teatralną trasę. 'Prawda' dziś zawita do Białegostoku, a jutro do mojego ukochanego Gdańska. Pogoda dziś bajeczna, więc polecam wam spacer i przy okazji zachęcam do skorzystania z waszego prawa i oddania głosu na ludzi, którzy będą was reprezentować w samorządzie" – nadmieniła aktorka.

Spełnieniem obowiązku obywatelskiego pochwaliła się też Barbara Kurdej-Szatan z mężem. "Kochani pamiętajcie, że dziś wybory! Dziś wybieramy tych, którzy są najbliżej nas, czyli prezydentów miast, radnych – tych, którzy decydują o naszym miejscu zamieszkania, naszym 'ogródku'. Idźcie! Wystarczy tylko mieć dowód osobisty przy sobie. Głosujemy tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Adres komisji wyborczej możecie znaleźć w aplikacji mObywatel" – podpowiedziała artystka.

Dodajmy, że Państwowa Komisja Wyborcza podała już frekwencję, którą osiągnięto do godziny 12:00. Karty wydano wówczas ponad 4,7 mln osobom uprawionym do głosowania.

Największą frekwencję odnotowano w województwie podlaskim (19,13 proc.). Ponad 17 proc. osiągnięto też w województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.