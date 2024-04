Prymas Polski o wyborach samorządowych. Uważa głosowanie za "moralny obowiązek"

Prymas Polski abp Wojciech Polak przed oddaniem głosu w wyborach samorządowych powiedział, że głosowanie jest "zawsze obowiązkiem moralnym". Duchowny pojawił się w niedzielę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie.

Prymas Polski o wyborach samorządowych

Jak podaje za PAP Wirtualna Polska, prymas Polski oddał swój głos w wyborach w jednym z lokali w Gnieźnie. Przed włożeniem swojej karty do urny abp Wojciech Polak odpowiedział na pytanie dziennikarzy o to, czy wzięcie udziału w głosowaniu jest obowiązkiem katolika.

Jak sam podkreślił, udział w wyborach jest zawsze obowiązkiem moralnym. – Dlatego, że tak jak mamy obowiązek czci wobec ojca i matki, to z czwartego przykazania dekalogu wychodzi również ta nasza cześć, szacunek, ale i odpowiedzialność za tę ojczyznę, za tę ziemską matkę, w której żyjemy – wyjaśnił.

– To odpowiedzialność, którą wyrażamy za naszą ojczyznę, kiedy podejmujemy głosowanie w wyborach parlamentarnych, a teraz w wyborach samorządowych – stwierdził duchowny.

W niedzielę o godz. 13:30 Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki frekwencji w wyborach samorządowych do godz. 12. Do tego czasu wydano karty do głosowania 4 773 413 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 16,52 proc. w stosunku do liczby osób mogących wziąć udział w wyborach samorządowych.

Wspomnijmy, że wybory samorządowe 2024 wystartowały o godz. 7 w niedzielę (7 kwietnia). Polacy będą mogli głosować do godz. 21.

Nadmieńmy, że cisza wyborcza obowiązuje od północy z piątku na sobotę i potrwa do końca głosowania w niedzielę. Oznacza to, że należy powstrzymywać się od wszelkiej czynnej agitacji politycznej, czyli m.in. zachęcania do głosowania na konkretną opcję. W jej trakcie nie wolno organizować manifestacji, ani zwoływać zgromadzeń i publikować materiałów wyborczych.

