PKW podała nowe dane o frekwencji. Na razie rozczarowują

Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała kolejną konferencję prasową w związku z odbywającymi się wyborami samorządowymi. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podał, ile wyniosła frekwencja wyborców do godz. 17. Marciniak powiedział, że wyniosła 39,43 pkt proc.

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane o frekwencji. Nie jest wysoka. Fot. Dawid Wolski/East News

Państwowa Komisja Wyborcza podała nowe dane o frekwencji

– Frekwencja do godz. 17 wynosi 39,43 pkt proc. – powiedział mediom przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. W porównaniu do 2018 roku jest mniejsza o 2 pkt proc.

Na razie największa frekwencja jest w woj. mazowieckim i świętokrzyskim – ponad 42 pkt proc. Potem mamy woj. lubelskie, gdzie do urn poszło ponad 41 proc. Polaków. Najniższa frekwencja jest obecnie w woj. opolskim – ponad 35 pkt proc.

Wspomnijmy, że wybory samorządowe 2024 wystartowały o godz. 7 w niedzielę (7 kwietnia). Polacy będą mogli głosować do godz. 21.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych:

radnych gmin

radnych powiatów

radnych sejmików województwa

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

radnych dzielnic miasta stołecznego Warszawy

W całej Polsce, jak podał ostatnio Portal Samorządowy, wybierzemy ponad 46 tys. radnych – ok. 40 tys. do rad gmin, miast i miejskich, ok. 6,3 tys. do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, i ponad 400 do rad dzielnic Warszawy.

Wybierzemy też 2,5 tys. włodarzy. A dokładnie: 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast.

To w sumie ponad 49 tys. mandatów. Skala w porównaniu do wyborów parlamentarnych jest gigantyczna. Tymczasem, jak pokazał jeden z ostatnich sondaży CBOS, tylko 54 proc. Polaków uważa te wybory za bardzo ważne.

7 kwietnia nie wybieramy ani starostów, ani marszałków województwa. Wybieramy radnych powiatowych i do sejmików, którzy dopiero ich wybiorą. Kolejna tura tych wyborów będzie 21 kwietnia.

Czytaj także: https://natemat.pl/550565,wybory-samorzadowe-2024-donald-tusk-juz-oddal-glos-foto