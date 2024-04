T o już koniec. O godzinie 21 zamknięto lokale wyborcze w całym kraju. Wiele osób z zainteresowaniem śledziło to, co działo się w Warszawie. Bez większego zaskoczenia wybory samorządowe wygrał tu Rafał Trzaskowski. Ale styl, w jakim to zrobił, będzie głośno komentowany.





PiS rozjechany w Warszawie. Trzaskowski nie dał żadnych szans konkurencji w stolicy

Klaudia Zawistowska

To już koniec. O godzinie 21 zamknięto lokale wyborcze w całym kraju. Wiele osób z zainteresowaniem śledziło to, co działo się w Warszawie. Bez większego zaskoczenia wybory samorządowe wygrał tu Rafał Trzaskowski. Ale styl, w jakim to zrobił, będzie głośno komentowany.