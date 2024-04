Wrocław szykuje się na drugą turę. PiS poza wyścigiem

Wrocław jest kolejnym miastem, w którym w wyborach na prezydenta odbędzie się druga tura. W niedzielę 21 kwietnia w stolicy Dolnego Śląska zmierzą się kandydaci Lewicy / Samorządowców i Trzeciej Drogi / Polski 2050.

Wybory samorządowe 2024. We Wrocławiu druga tura rozegra się między Jackiem Sutrykiem a Izabelą Bodnar. Fot. Krzysztof Kaniewski / REPORTER

Kto wygrał I turę wyborów na prezydenta Wrocławia?

Wybory prezydenckie we Wrocławiu czeka druga tura głosowania. W mieście największe poparcie zebrał urzędujący prezydent Jacek Sutryk (34,33 proc. głosów) z Lewicy i Samorządowców, a drugie miejsce zajęła Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi / Polski 2050 z wynikiem 29,80 proc. Kolejne głosowanie odbędzie się w niedzielę (21 kwietnia).

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czyli Łukasz Kasztelowicz, uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem 19,17 proc. Pozostali kandydaci na prezydenta Wrocławia zebrali kolejno: Jerzy Michalak z Bezpartyjnych Samorządowców - 7,98 proc., Robert Grzechnik z KWW Konfederacja PJJ Bezpartyjni - 4,9 proc. i Grzegorz Prigan z KWW Wrocławianie dla Wrocławia - 3,35 proc.

Po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll Sutryk tak skomentował swoje zwycięstwo w I turze. "Ten wynik to okazja dla mnie, by jeszcze lepiej pokazać Wam, jaki Wrocław budujemy. Jak o nim myślimy w perspektywie jutra i następnych lat. Będę dalej z całych sił pracował dla Was. Bo kocham Wrocław" – czytamy we wpisie na X (dawnym Twitterze).

Jak na wstępne wyniki zareagowała zaś Bodnar? "Wrocławiu - dziękuję za każdy głos! Widzimy się za dwa tygodnie, damy radę, dla lepszego Wrocławia" – napisała w mediach społecznościowych.

Gdzie jeszcze odbędą się drugie tury w wyborach na prezydenta? Podobna sytuacja czeka Kraków, gdzie o najważniejszy urząd w mieście powalczą Aleksander Miszalski (39,4 proc.) oraz Łukasz Gibała (28,4 proc.), a także Rzeszów - walka rozegra się między popieranym przez Platformę Obywatelską Konradem Fijołkiem (37,91 proc. głosów) a Waldemarem Szumnym z PiS, który zdobył 23,24 proc. poparcia.

