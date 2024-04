Sensacja w Gdyni. Kim jest Aleksandra Kosiorek, która triumfuje w I turze?

Do drugiej tury wyborów na prezydenta Gdyni zakwalifikowali się Aleksandra Kosiorek z Federacji Gdyński Dialog oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Z wyścigu o fotel prezydenta odpadł obecny prezydent Wojciech Szczurek, który rządził miastem ponad 25 lat. Kim jest jednak Kosiorek, która już w kwietniu nieoczekiwanie może zająć fotel prezydenta?

Aleksandra Kosiorek z Federacji Gdyński Dialog jest prawniczką z tytułem radcy prawnego. Od 2013 roku współprowadzi kancelarię i specjalizuje się w prawie medycznym. Zajmuje się tym od 11 lat.

Aktywnością społeczną zajęła się w 2016 roku. "Od tego czasu działam na rzecz nie tylko Gdyni, ale również na rzecz praw kobiet, praw osób wykluczonych oraz praw obywatelskich" – tak przedstawia się na swojej stronie polityczka.

– Chcę zostać prezydentką Gdyni, bo moje miasto potrzebuje nowej energii, przełamania marazmu oraz sprawnego zarządzania – obiecywała w kampanii wyborczej.

Przypominała wówczas, że była m.in. współautorką pierwszego projektu uchwały przewidującej darmową komunikację publiczną dla dzieci. Kandydatka podkreślała, że "zajmowała się również nagłaśnianiem nieprawidłowości działania gdyńskich władz i służyła wsparciem prawnym różnym gdyńskim stowarzyszeniom".

– Nigdy nie byłam związana z żadną partią polityczną, chociaż na prośbę niektórych posłanek świadczyłam im pomoc prawną lub doradzałam w przypadku wątpliwości – przekonywała Aleksandra Kosiorek.

Prywatnie polityczka ma męża i dwójkę dzieci w wieku szkolnym. "Rodzinnie uwielbiamy podróżować z naszą przyczepą kempingową, zwiedzając bliższe i dalsze rejony Polski. Kocham w szczególności polskie góry. Lubię również uprawiać sport, m.in. jogging oraz biegi przeszkodowe" – opisywała w ostatnich tygodniach swoje pozapolityczne życie.

Kosiorek jest przy okazji współautorką czterech publikacji książkowych i autorką kilkadziesiąt artykułów prasowych.

Kosiorek: Obudziło mnie trzęsienie ziemi. Budzimy się w nowej Gdyni

"Spałam trzy godziny, ale obudziło mnie trzęsienie ziemi. Budzimy się w nowej Gdyni, pomimo że druga tura przed nami, pierwszy etap wygraliśmy. Wygrałam walkę o przyszłość naszego miasta. Dziękuję" – napisała, kiedy dowiedziała się, że przeszła do II tury głosowania.

Przypomnijmy, do drugiej tury wyborów na prezydenta Gdyni zakwalifikowali się Aleksandra Kosiorek z Federacji Gdyński Dialog oraz Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Ogromne zaskoczenie wzbudził wynik obecnego włodarza Wojciecha Szczurka, który nie powalczy już o kolejną kadencję. Szczurek rządził Gdynią nieprzerwanie od 1998 roku.

"Według nieoficjalnych wyników, w Gdyni będzie druga tura wyborów. Niestety beze mnie. Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was – gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię" – napisał w poniedziałek rano Szczurek po publikacji nieoficjalnych wyników.