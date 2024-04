W poniedziałek 8 kwietnia w środku dnia Meksyk, USA i Kanada pogrążyły się w mroku. Wszystko za sprawą całkowitego zaćmienia Słońca. To niezwykłe zjawisko śledziły miliony mieszkańców, a także turystów. Chwilę później sieć zalały wyjątkowe zdjęcia i nagrania z momentu przysłonięcia Słońca przez Księżyc.

Całkowite Zaćmienie Słońca w USA Fot. TIMOTHY A. CLARY/AFP/East News

Choć zaćmienie Słońca nie należy do rzadkich zjawisk, a całkowite możemy oglądać nawet dwa razy w roku, to i tak jest ono spektakularnym widowiskiem. Widać to zwłaszcza na nagraniach, które od poniedziałku obiegają sieć. Niektórzy, żeby cieszyć się lepszym widokiem, wynajęli nawet prywatne odrzutowce. Inni po prostu mieli szczęście i oglądali to z okna samolotu rejsowego.

Całkowite zaćmienie Słońca z samolotu. To spełnienie marzeń

O tegorocznym zaćmieniu Słońca w Meksyku, USA i Kanadzie mówiono od dawna. Tylko w regionie Niagara Falls miało pojawić się ok. miliona turystów i to zarówno po stronie amerykańskiej, jak i kanadyjskiej. Ceny noclegów błyskawicznie rosły, dobijając do tysięcy złotych za noc.

Później na pasjonatów zaćmienia padł blady strach. Prognozy wskazywały bowiem, że niebo nad Meksykiem, USA i Kanadą mogą zakryć chmury. Ostatecznie warunki do obserwacji może nie były idealne, ale w wielu miejscach zachmurzenie dodało uroku całemu spektaklowi natury.

W obawie przed złymi warunkami niektórzy postanowili wynająć prywatny samolot, żeby mieć pewność, że nic nie przeszkodzi im w podziwianiu zaćmienia. Tak zrobiła m.in. Instagramerka posługująca się pseudonimem @bunnyhedaya.

Na pokład niewielkiej maszyny wsiadła razem z członkami rodziny. Nagranie, którym podzieliła się w sieci, robi ogromne wrażenie. Widać na nim bowiem, że niebo w środku dnia nagle zrobiło się ciemne, niczym to w nocy.

Inni mieli więcej szczęścia. Zaćmienie Słońca mogli bowiem oglądać z pokładu samolotu rejsowego. Taka niespodzianka spotkała m.in. pasażerów lotu DL 1218 na pokładzie amerykańskich linii Delta Airlines. Samolot leciał z Austin do Dallas. Nagraniem zaćmienia z tej podróży podzielił się na TikToku "Daily Mail".

A jeśli już o lotnictwie mowa, to niezwykle prezentuje się zdjęcie zrobione w Jonesboro w stanie Arkansaas w USA. Fotograf Kendall Rust uchwycił samolot, który idealnie wkomponował się w kadr przedstawiający moment całkowitego zaćmienia Słońca. Zdjęcie udostępniono już ponad 5 tys. razy.

W środku dnia ciemno jak w nocy. Zaćmienie Słońca przyciągnęło tłumy

Całkowite zaćmienie Słońca dla wielu osób było również inspiracją do zrobienia wyjątkowych zdjęć. Tak było m.in. w przypadku Lirona Gertsmana, fotografa dzikiej przyrody.

"Około półtora roku temu, podczas snucia szalonych koncepcji fotografowania dzikiej przyrody, wpadłem na pewien pomysł. Jak sfotografować ptaki podczas całkowitego zaćmienia Słońca?" – pisał na Instagramie. Do wpisu dołączył również niesamowite ujęcie morskiego ptaka na tle zaćmienia. Zdjęcie wykonał z pokładu łodzi w Meksyku.

Bardzo ciekawym nagraniem z momentu przysłonięcia Słońca na TikToku podzieliło się również Dallas Texas TV. Na filmie widać wyraźnie, jak Dallas (miasto w stanie Teksas) skryte jest w ciemności, po czym nagle robi się tam jasno. Zmiana warunków nastąpiła błyskawicznie.

Dowodem na to, jak duże emocje towarzyszyły osobom podziwiającym zaćmienie, słychać na nagraniu z Niagara Falls. To właśnie w sąsiedztwie najbardziej znanego wodospadu świata zebrał się tłum turystów wpatrzonych w niebo. Jak widać na filmie, warunki nie były tam idealne, ale po krzykach można wywnioskować, że zaćmienie i tak zrobiło wrażenie na zgromadzonych.

Kiedy całkowite zaćmienie Słońca w Polsce?

Miłośnicy zaćmienia Słońca w Polsce będą musieli uzbroić się w cierpliwość, choć w ciągu najbliższych kilku lat będą mogli oglądać częściowe zaćmienia z terenu naszego kraju. To najbliższe będzie miało miejsce już w sierpniu 2026 roku. Natomiast w 2075 roku czeka nas pierścieniowe zaćmienie Słońca. Na to całkowite w naszym kraju trzeba będzie zaczekać aż do 2135 roku.